Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы Bek Air рекомендуют в МИИР РК

Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air рекомендуют гражданам в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.
"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. Официальна была подтверждена гибель 12 человек. По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.
По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Затем появился полный список пассажиров упавшего самолета.
Позднее в резиденции "Акорда" состоялось экстренное совещание, на котором Глава государства дал ряд поручений в связи с происшествием.
