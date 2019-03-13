Временное соглашение о снижении таможенных пошлин между ЕАЭС и Ираном одобрил Мажилис

Временное соглашение о снижении таможенных пошлин между странами ЕАЭС и Ираном одобрил Мажилис Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении профильного комитета палаты, временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны, было подписано в Астане 17 мая 2018 года.
Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.
Напомним, в середине февраля сообщалось о том, что Казахстан, Россия и Иран подпишут
трехстороннее соглашение о поставках пшеницы на рынок Ирана.