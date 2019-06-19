Время активных дел

С докладом по теме выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев. По его словам, выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на инаугурации стало отправной точкой новейшей истории Казахстана. В ней нашли отражение не только положения предвыборной платформы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс», но и намечены основные подходы по их достижению. Ключевая по значимости цель Главы государства – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина.

– Электоральная кампания вывела этот социальный запрос как ведущий тренд общественной повестки дня, – отметил Жансеит Туймебаев.

Безусловно, в этом смысле народным избранникам предстоит большая законотворчес­кая работа. Какие направления работы в этом ключе наиболее актуальны?

– Прежде всего политическая надстройка должна соответствовать экономическим преобразованиям. Для этого намечен процесс политической транс­формации. Он будет выстроен по вектору повышения ответственности власти перед народом, – сказал зампред АНК.

Первым шагом станет создание Национального совета общественного доверия, первое совещание которого пройдет в августе текущего года.

– Прошу депутатов очень тщательно изучить этот вопрос, дать свои предложения, – призвал парламентариев Жансеит Туймебаев.

Очевидно, что единство народа объективно базируется на социальном благополучии. В предвыборной платформе Президента и инаугурационной речи этой теме уделено большое внимание. Посему отмечена необходимость развивать социальный вектор работы АНК.

Депутат Мажилиса Куаныш Султанов подчеркнул, что работа должна быть трансформирована адекватно вызовам и ожиданиям общества.

– За годы независимости наше общество заметно выросло, приобрело новый уровень политичес­кой культуры. Но в то же время стало очень многосложным, разнообразным. Нам нужно адаптироваться к новым реалиям. Пришло время конкретных дел, – сказал мажилисмен.

Депутат Бейбут Мамраев также подчеркнул важность налаживания продуктивной обратной связи с населением.

– Среди обозначенных Президентом задач на сегодня важным является укрепление внутриполитической стабильности и общественное согласие. Политическая стабильность возможна только при активном диалоге власти и общества, – сказал он.

Между тем недавние события, связанные с проблемой многодетных матерей и АСП, сделали необходимостью поиск механизма, который не позволит образовываться вакууму государственной власти на местах.

– Одной из составляющих такого механизма может стать подконтрольность местных властей всех уровней не только Акорде, но и населению через эффективный диалог. А это требует открытости от чиновников. Об этом особо говорит Президент Касым-Жомарт Токаев. Существующая вертикаль власти функционирует в основном сверху вниз, тогда как задача дня – обеспечить активную обратную связь. Мы видим, что первые шаги уже сделаны, – сказал депутат.

По его мнению, с сожалением приходится признать, что политическая конкуренция у нас невысока. Законодательные органы всех уровней должны превратиться в места серьезных политических дискуссий, которые способны оптимизировать законотворческий процесс.

– Не выполняют в полной мере свои функции общественные институты. Не всегда можно услышать весь спектр общественного мнения. Все это делает необходимым и понятным решение Президента о создании Национального совета общественного доверия. Эффективность его работы, будем надеяться, усилит чувствительность властных структур к финансово-экономическим и социально-психологическим проблемам в жизни людей, – считает мажилисмен.

Он подчеркнул, что общей задачей всех конструктивных сил в стране должно стать недопущение расшатывания ситуации, сохранение стабильнос­ти, чтобы обеспечить развитие Казахстана.

– Только совместными усилиями мы сможем превратить нашу Родину в страну возможностей для каждого ее гражданина. Поэтому призыв Президента к членам Правительства и акимам «Не обещать, а делать!» вселяет большие надежды и, безусловно, ускорит политическую трансформацию и экономическое развитие государства. Главное условие успеха, на наш взгляд, – движение власти к народу и народа к власти, – сказал Бейбут Мамраев.

О том, что, как и прежде, народ Казахстана волнует сохранение стабильности, в своем выступлении говорил депутат Мажилиса Альберт Рау. Такой вывод он сделал после встреч с представителями этнокультурных объединений в регионах.

– В то же время есть запрос на справедливость, на диалог, этого никто не отрицает, – отметил он.

Высказался Альберт Рау и по поводу так называемых транс­фертов технологий хаоса.

– Все идет по штампу – самое главное вызвать реакцию. Нам нельзя допускать трансферта «темных» технологий, – подчеркнул он.

Посему сейчас важно четко выполнять поставленные задачи по экономическому росту. Но здесь все не так просто. В Стратегии-2050 есть заданные параметры. Но...

– Мы уже отстаем на 12–14%, потом не нагоним. Поэтому мы должны двигать дальше экономический рост. Понятно, что программы надо совершенствовать. Альтернативы индустриализации нет. Мы должны создать такую обстановку, чтобы развивался малый и средний бизнес. Надо создавать условия для внутренних инвесторов, – подчеркнул выступающий.

С тем, что трансферт «темных» технологий уже давно перестал быть мифом, согласился заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко. Очевидно, что за любыми попытками расшатать ситуацию всегда стоят определенные силы.

– Силы, которые расшатывают положение, ищут слабые стороны, недовольство населения. В ход идут обман, дезинформация, внедряются ложные посылы. Но вместе с тем есть и причины, условия, которые этому способствуют, – сказал Владимир Божко.

Он призвал не замалчивать существующие в стране проблемы.

– Нужно понять, услышать, что подталкивает молодых людей идти и выражать в столь острой форме свое несогласие. Мы должны об этом говорить. К сожалению, язык вражды с распространением коммуникаций приобретает новое качество. Целые сетевые сообщества становятся разжигателями вражды и ненависти, – считает вице-спикер Мажилиса.

Говорилось на заседании и о необходимости усилить внимание к селу, безработным, инфраструктуре, созданию постоянных рабочих мест, местному саморегулированию. Важно продолжить работу по обеспечению жильем молодых специалистов, а также усилить аналитическую работу по выявлению причин и условий негативных процессов в стране.

Выступившие также на заседании депутаты Сауытбек Абдрахманов, Магеррам Магеррамов, Наталья Жумадильдаева, Шаймардан Нурумов отметили важные аспекты предвыборной программы и выступления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на официальной церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Казахстан.

Они подчеркнули, что главное условие поступательного развития нашей страны – экономический рост, сохранение политической стабильности и межэтнического согласия в обществе. Предложенные избранным Президентом 10 направлений очень своевременны и актуальны для развития нашего государства. На это будут направлены действия как государственных, так и частных структур по улучшению уровня жизни и обеспечению благополучия казахстанцев.