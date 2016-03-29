Несмотря на то что кикбоксинг не входит в программу Олимпийских игр, Казахстан в этом виде спорта занимает ведущие позиции в мире. Этот факт признали на пресс-конференции перед началом соревнований представители Всемирной судейской коллегии WAKO и тренеры из России, Беларуси и Украины, воспитанники которых вышли в этот вечер на ринг против отечественных файтеров.

– Конечно, кикбоксингу в Казахстане и в ряде стран СНГ не хватает еще зрелищности, – сказал почетный президент Федерации кикбоксинга Ирак Елекеев. – Но благодаря нашим ведущим спортсменам и подобным соревнованиям, думаю, мы вправе ожидать своего зрителя. А если кикбоксинг получит статус олимпийского вида спорта, то придет и время аншлагов во время республиканских и международных соревнований.

В первом рейтинговом пятираундовом бою в весовой категории 54 кг встречались четырехкратный чемпион Казахстана Ерлан Шагбан и 19-летний чемпион Украины Артем Григоренко. Несмотря на отчаянное сопротивление своего молодого визави, Ерлан четко контролировал ход боя. Несколько разящих ударов по печени позволили ему отправить соперника в нокдаун, а затем спокойно довести поединок до победы.

Во втором бою (57 кг) Бауыржан Кудайберген в относительно равном бою был все же сильнее Дмитрия Разумкова из Беларуси. Это признали и судьи, единогласно отдавшие победу казахстанцу.

В весовой категории 60 кг отечественному атлету Абзалу Дюсупову противостоял Бауыржан Бейсенов из России. Абзал, уверенно проведя бой, выиграл его и тем самым доказал, что не зря носит звание чемпиона мира и Азии среди любителей, а также является обладателем Кубка мира.