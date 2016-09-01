​Время антикризисных решений

Пирамиды, пейджеры и мобильники

Отключение электричества – то, чем, к сожалению, 1994 год запомнился казахстанцам. В целях экономии на большей части территории республики свет давали на 2–3 часа в сутки. Тогда стали популярными керосиновые лампы, топливо для которых продавали бутылками на тех же уличных лотках, где можно было купить семечки, спички, сигареты и свечи.

В том же году в жизнь казахстанцев вошли пейджеры – небольшие приемники текстовых сообщений, которые люди носили на поясе. Мобильная связь также набирала популярность. Именно в 1994 году в Казахстане появился первый сотовый оператор – «Алтел». Несмотря на то что мобильный телефон был размером и весом с половину кирпича и стоил более 2 000 долларов, за год у первого сотового оператора появилось несколько тысяч абонентов.

В тот год казахстанцы получили доступ к операциям и в иностранной валюте. С мая в крупных городах начали появляться обменные пункты. Однако проблемой оставалась тотальная экономическая неграмотность населения, непонимание принципов ведения бизнеса и финансовых рисков. Этим активно пользовались создатели финансовых пирамид. Мощный поток рекламы российской компании «МММ» создал благоприятную почву, и в Казахстане появились «отечественные Мавроди». В каждую пирамиду люди несли десятки тысяч тенге, поверив обещаниям десятикратной прибыли. Пирамиды, собрав деньги, растворялись.

Введение в конце 1993 года национальной валюты – тенге – стало определяющим фактором для развития экономики.

– Укрепление тенге – наша общая задача, которая поможет оздоровлению ситуации в экономике республики в целом, – подчеркивал Президент Нурсултан Назарбаев в своем новогоднем обращении.

Собственная валюта должна была стать опорой финансовой системы страны. Несмотря на то что в феврале курс тенге начал падать с 4,7 до 11, а летом – до 40 тенге за доллар, темпы инфляции удалось значительно снизить. Если в 1992–1993 годах она достигала 2 500%, то в 1994-м составила около 1 260%.

Без законодательной опоры

В первые годы независимости в Казахстане проводились масштабные реформы, и важную роль в продвижении преобразований должен был играть Парламент. Однако с законодательной ветвью вначале как-то не складывалось.

«Законы переходного периода «первой волны» (1990–1994 годов) при всей их значимости имели много популистских норм, не подкрепленных финансовыми возможностями государства и поэтому нереализуемых на практике. Верховный Совет работал по принципу: «Мы издаем законы и раздаем деньги, а Правительство пусть выполняет их, как хочет», – вспоминает тот период Президент в своей книге «Казахстанский путь».

Именно тогда, отмечает Глава государства, были приняты законы о выходе на пенсию доярок и трактористов в 45 лет и другие нормативные акты, не обеспеченные финансово.

«Иногда я горько шутил, что весь рабочий день провожу в Верховном Совете и только ночью приезжаю к себе на работу, чтобы заниматься более важными текущими делами страны, которые требовали безотлагательных решений», – констатирует Президент. – Парламентарии, продолжая по инерции отстаивать прежние идеологические подходы и стереотипы, блокировали все наши действия по реформированию государства и общества. Тем самым консервировалась устаревшая структура экономики, а все инициативы по формированию новых общественных отношений были приостановлены».

Бывший первым казахстанским парламен­том Верховный Совет XII созыва расписался в собственной беспомощности и самораспустился в конце 1993 года. Накануне выборов нового состава Верховного Совета Президент обратился к избирателям.

– Казахстану сегодня нужен, как я твердо убежден, парламент профессиональный, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – И, поверьте, если он будет именно таким, то все разговоры о его якобы «карманном» или «оппозиционном» характере отпадут сами собой. Ибо подлинный профессионализм прежде всего служит интересам государства, общества и, наконец, самого дела.

7 марта парламентские выборы состоя­лись. Как бы ни оценивали их впоследствии, они стали важной вехой в истории становления казахстанской демократии.

Объединяющий импульс

В сфере внешней политики 1994 год был для Казахстана очень насыщенным. Ряд официальных делегаций приняла Алма-Ата, Глава государства побывал с визитами во многих странах, в том числе принял участие в экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Одним из наиболее продуктивных стал визит Нурсултана Назарбаева в Россию, в ходе которого было подписано более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в политической, экономической и военной областях. Но запомнился этот визит казахстанского Лидера не числом подписей, а ярким выступлением Нурсултана Назарбаева на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Московского государственного университета. Там, в зале МГУ, 29 марта Президент впервые официально внес предложение создать совершенно новое объединение из стран – участниц СНГ и назвать его Евразийским союзом.

Впрочем, далеко не все с энтузиазмом восприняли эту идею. Высказывались опасения, что объединение будет угрозой для суверенитетов стран, к тому же многих руководителей устраивали интеграционные процессы, проходившие в рамках СНГ.

Тем не менее Нурсултан Назарбаев последовательно продолжал развивать и отстаивать евразийскую идею. Спустя два десятилетия она нашла свое воплощение.

Новая столица – новая эпоха

Судьбоносным стало озвученное в 1994 году предложение Президента о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград). Глава государства 6 июля выступил перед Верховным Советом. Обосновывал свое предложение тем, что действующая столица по экономическим и геополитическим условиям не отвечает требованиям главного города независимого государства. Кроме того, Алма-Ата выглядела малоперспективной и с точки зрения территории. Расширять ее, учитывая сейсмические условия, было не только крайне сложно, но и просто некуда.

– Если думать о глобальных интересах страны, а не о каких-то житейских удобствах, то перенос столицы – назревшая и объективная необходимость, политичес­кий и экономический шаг большого перспективного значения, – заявил Президент.

По его поручению было проведено подробное изучение всей территории республики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы государства. Проведенный по 32 параметрам анализ показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является Акмола. По мнению Президента, должен был находиться вблизи крупных промышленных центров и транспорт­ных артерий, чтобы обеспечить бурную экономическую активность, при этом не иметь ограничений по расширению территории и позволять осуществить любой архитектурный подход.

Предложение вызвало в депутатских кругах бурную полемику, но в конечном счете большинством голосов с незначительным перевесом парламентарии поддержали Нурсултана Назарбаева, и 6 июля 1994 года было утверждено постановление о переносе столицы республики.

Звездные пути

Говоря о событиях 1994 года, нельзя не упомянуть заключенный между Казахстаном и Россией договор об аренде космодрома Байконур. Согласно этому документу, эксплуатация космического комплекса обошлась российской стороне в 115 млн долларов в год. Но из-за некорректных положений договора оплата не поступала до 1999 года. Только после того, как две страны пошли на взаимное прощение долгов (госдолг России перед Казахстаном – 1,2 млрд долларов, Казахстана перед Россией – 1,8 млрд долларов), российская сторона начала перечислять арендную плату. Изначально космодром сдавался на 20 лет, и в 2010 году аренда была продлена до 2050 года.

Ну а в тот год в июле с Байконура в космос отправился второй казахский космонавт – Талгат Мусабаев.

Свой «звездный» путь в 1994 году прошли и казахстанские спортсмены. Первое олимпийское «золото» независимого Казахстана принес стране лыжник Владимир Смирнов, завоевав медаль на XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. При этом в общекомандном зачете из 67 стран Казахстан занял 12-е место.

С триумфом вернулись и участники XII летних Азиатских игр 1994 года, проходивших в Хиросиме. В общекомандном зачете казахстанская сборная заняла 4-е место, завоевав 77 наград, 25 из которых – золотые.

Меморандум Президента

В непростых условиях третьего года независимости были как никогда необходимы идеи и проекты, которые бы консолидировали народ и настроили все ветви власти на слаженную работу и принятие решений для выхода из кризиса. Таким движущим импульсом стало выступление Нурсултана Назарбаева 9 июля на сессии Верховного Совета, которое позднее наз­вали «Меморандумом Президента».

Меморандум предполагал коренные реформы в денежно-кредитной и банковской системах, требовал от Правительства решительных шагов для стабилизации курса тенге и обуздания гиперинфляции, а также жесткого контроля над доходами и расходами бюджета. Необходима была и масштабная работа по привлечению максимально крупных иностранных инвестиций в ключевые отрасли (транспорт, энергетика и минеральные ресурсы).

В меморандуме шла речь о том, что государство сокращает расходы, включая различные дотации, субсидирование, а также средства на содержание государственных органов. Как следствие, значительно «ужался» госаппарат. Из существовавших 19 областей было сформировано 14, вместо 230 районов – 169, под сокращение попали 25 тыс. государственных служащих и сэкономлены миллионы тенге бюджетных средств, которые пошли на выплату пенсий и зарплат.

1994 год стал для независимого Казахстана первым шагом к выходу из кризиса и оздоровлению экономики. Как отметил Президент в новогоднем обращении 31 декабря, эти 12 месяцев были временем избавления от иллюзорных мечтаний о достижении «эры счастья и процветания» разом, за счет одного прыжка.

– Пришло прозрение, а с ним – понимание того очевидного факта, что ни сырьевые богатства республики, ни помощь из-за рубежа, ни «хорошие» законы сами по себе не сделают нас богаче и счастливее, – сказал Глава государства, подводя итоги года. – Требуется как минимум еще одно слагаемое успеха – длительная, кропотливая и, увы, не всегда пока должным образом вознаграждаемая работа каждого казахстанца, людей труда независимо от профессиональной принадлежности – рабочего и крестьянина, предпринимателя и ученого, учителя и управленца.