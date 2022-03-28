Священный месяц Рамазан в этом году начнется 2 апреля, а Ораза айт будет отмечаться 2 мая. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

Как сообщила пресс-служба ДУМК, дата начала священного месяца была объявлена на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай қажы Таганулы, которая состоя­лась на днях в столице.

«Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце», – обратился к верующим глава ДУМК.

Месяц Рамазан, начинающийся 2 апреля, продлится 30 дней. 2 мая наступит Ораза айт, а ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предоп­ределения (Ляйлятуль-Кадр) – будет проведена в молитвах. По традиции, всем, кто придерживается поста, в течение месяца запрещено есть и пить в светлое время суток.

На заседании директор Фонда «Закят и благотворительность» Канат Кыдырмин сообщил Верховному муфтию о благотворительных акциях, которые будут проведены в священном месяце.