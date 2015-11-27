​Время Дали

Экспозиция едва открылась, а ее уже посетили более 200 алматинцев.

– Эта выставка – прежде всего шоу. Но ШОУ – такими большими буквами, потому что сам Сальвадор Дали – это человек, который превратил в шоу не только свое творчество, но и свою собственную жизнь, – рассказывает организатор выставки, литературный редактор Лиля Калаус. – Зритель понимает это, когда начинает рассматривать его работы и виртуальные чудеса, которые приготовили наши дизайнеры. Сальвадора Дали кто-то считает воинствующей посредственностью, а кто-то – гением. Трудно выбрать из этих двух противоположных оценок что-то одно, верное. Для каждого Дали – свой.

Творчество Сальвадора Дали – неотъемлемая часть наследия ХХ века, один из общечеловеческих символов культуры нашего времени. Художник, наделенный поразительной изобретательностью и невероятной фантазией, самый понятный и занимательный из сюрреалистов, и один из величайших мистификаторов современности. Человек, который возвел образы подсознания до уровня современных компьютерных эффектов, Дали был обречен на успех. Кисть Дали превращает в золото все, к чему прикасается.

– На выставку я пришел вместе со своей семьей, – говорит один из посетителей, писатель Юрий Серебрянский. – Мы сюда шли с ожиданием чего-то необычного. И выставка располагает своей интерактивностью. Мне, кажется, Дали был бы доволен, если бы присутствовал на таком представлении своего искусства.

Кроме творчества Сальвадора Дали выставка рассказывает о целом направлении сюрреализма, а также о дадаизме, течении, послужившем началом авангардного искусства XX века. Нынешняя экспозиция в 360˚SPACE Multimedia – это погружение в уникальную атмосферу, которая обучает, развлекает и вдохновляет взрослых и детей. Она будет интересна для всех любителей творчества художника, вне зависимости от возраста. Инсталяция рассчитана на 35 минут, а экспозиция продлится до конца января 2016 года.