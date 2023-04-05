Время делать добрые дела

«Весенняя неделя добра» – рес­публиканская акция, направленная на развитие волонтерского движения и повышение гражданской активности населения. Она ежегодно проводится в стране в первую неделю апреля.

Организатором акции высту­пило ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» совместно с Министерством информации и общественного развития РК.

В рамках акции, которая продлится до 7 апреля, по всей стране с участием 20 региональных фронт-офисов Birgemiz, а также волонтерских организаций запланировано проведение благо­творительных акций по оказанию помощи пожилым людям, многодетным и неполным семьям, людям с особыми потребностями. Также волонтеры помогут зооприютам, проведут экосубботники, будут сажать деревья...

«Весенняя неделя добра» является призывом к обществу не оставаться в стороне, не быть равнодушными к ситуации в своем родном крае. Каждый из нас может и должен вносить свой вклад в развитие и процветание страны и создание безопас­ной лучшей жизни для будущих поколений», – отмечают в республиканском фронт-офисе волонтеров.