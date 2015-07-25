Время делиться богатством

Свежий выпуск
401
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Иметь собственную библиотеку Сергей Михайлович мечтал с детства и мечту свою исполнил со всей страстью интеллигента. Супруга ветерана Алла Нургалиева говорит, что количество книг в их доме измерялось не поштучно, а полками. Сейчас их вдоль стен высится 55 – третья часть имевшегося до того, как много лет отдавший патриотическому и нравственному воспитанию молодежи человек решил: настало время раздавать богатство, оно должно служить всем.
В созданном при ОДЮБ фонде редких книг уже насчитывается около четырех десятков экземпляров. Самым ценным из них считается энциклопедический словарь, изданный в Санкт-Петербурге в 1892 году, позднейший по хронологии – сборник «Пушкин в портретах и иллюстрациях» выпуска 1954 года. Достойное место в этом ряду занял сборник делавшего первые шаги к славе поэта, устами которого говорила эпоха.

Популярное

Все
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Будем честны друг с другом
Депозиты в инвалюте за год упали на 18%, в тенге – резко выросли
Шварценеггер продал свои часы на аукционе за 270 тыс. евро
Токаев поздравил первого в истории РК чемпиона юношеской зимней Олимпиады
Казахстан заинтересован в проектах с ФРГ по глубокой переработке в сфере АПК
Непал намерен перенять опыт РК в создании е-правительства
217 рогов сайги изъяли у жителя Уральска
Первая ракетка мира покидает Мельбурн
На четырех участках автодорог РК ограничено движение
Поедет ли Данияр Елеусинов на Олимпиаду-2024
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Вопросы исполнения плана приватизации до 2025 года рассмотрены госкомиссией
Финансирование льготного кредитования посевной началось в Казахстане
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Молодежный идеатон
Будьте активны!
На связи
Первый пошел!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]