Время делиться богатством Свежий выпуск 401 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Иметь собственную библиотеку Сергей Михайлович мечтал с детства и мечту свою исполнил со всей страстью интеллигента. Супруга ветерана Алла Нургалиева говорит, что количество книг в их доме измерялось не поштучно, а полками. Сейчас их вдоль стен высится 55 – третья часть имевшегося до того, как много лет отдавший патриотическому и нравственному воспитанию молодежи человек решил: настало время раздавать богатство, оно должно служить всем.

В созданном при ОДЮБ фонде редких книг уже насчитывается около четырех десятков экземпляров. Самым ценным из них считается энциклопедический словарь, изданный в Санкт-Петербурге в 1892 году, позднейший по хронологии – сборник «Пушкин в портретах и иллюстрациях» выпуска 1954 года. Достойное место в этом ряду занял сборник делавшего первые шаги к славе поэта, устами которого говорила эпоха.



