Время действовать

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Александр Бри

Предложенный Президентом референдум по поправкам в Конституцию – своевременная и востребованная обществом идея, и можно ожидать активного участия казахстанцев в предстоящем голосовании.

Такое мнение было озвучено на прошедшем в столичном Доме дружбы совместном заседании структур Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана. Встреча была посвящена конституционной реформе и предстоящему референдуму, на котором будет решаться судьба Основного закона страны. Участие в обсуждении приняли члены столичных Общественного совета и Совета общественного согласия, Научно-экспертной группы и представители этнокультурных объединений.

– За 30 лет мы достигли многого. Казахстан стал узнаваемым, его признало меж­дународное сообщество. Но сейчас пришло время, когда мы выходим на новый этап развития государства и общества. Поэтому Глава государства инициировал проведение конституционной реформы. Поправки, которые мы сейчас обсуждаем, могли бы быть приняты и Парламентом, но Президент предложил провес­ти референдум, самый демократичный способ принятия решений. Я поддерживаю эту идею и призываю всех казахстанцев участвовать, потому что каждый голос важен. Эти поправки позволят нам отойти от суперпрезидентской формы власти, усилят Парламент, укрепят систему защиты прав граждан, – отметил председатель Общественного совета Нур-Султана Зулфухат Гаипов.

Он также сделал особый акцент на важности развития политического и партийного поля в Казахстане, на что, в частнос­ти, нацелена инициа­тива Главы государства по упрощению процедур для регистрации новых политических объединений. По мнению Зулфухата Гаипова, появление новых политических партий, усиление конкуренции между ними дадут Казахстану новых лидеров – ответственных, мотивированных, патриотичных, готовых работать на благо страны.

Член Общественного совета Нур-Султана Ирак Елекеев обратил внимание на ряд поправок, представляющих, по его мнению, особую значимость (в их числе земельный вопрос, изменения в выборное законодательство, возвращение Конституцион­ного суда, усиление роли Парламента и маслихатов, распределение полномочий между ветвями власти и другие). Перед референдумом необходима большая работа по разъяснению гражданам вносимых в Основной закон нововведений, чтобы они могли сделать свой выбор осознанно и ответственно.

О том, что общественные структуры Ассамблеи народа Казахстана должны сыграть свою роль в подготовке к референдуму, с точки зрения разъ­яснения гражданам сути поправок в Конституцию и важности участия в голосовании по ним каждого казахстанца, говорила и член Общественного совета столицы Ольга Тодераш.

– Чтобы референдум состоялся, должна быть соответствующая явка на голосование. В целом, думаю, особо агитировать граждан прийти на избирательные участки не придется. Наше общество сегодня готово к тому, чтобы активно проявлять свою гражданскую позицию, хочет внести свой вклад в принятие этого важнейшего для страны решения, и идея референдума стала очень своевременной. Сейчас наша задача – работать с людьми, чтобы в обществе было максимально полное понимание сути и значения предлагаемых поправок, – подчеркнула она.

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