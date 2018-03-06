Время действовать

Но если традиционные Пос­лания Главы государства всеобъемлющи, то предложенные Пять инициатив точечно и пошагово решают самые насущные для каждого казахстанца проблемы. Все пять направлений – повышение доступности ипотечных займов, снижение налоговой нагрузки для повышения зарплаты низкооплачиваемых работников, увеличение количества грантов в учебных заведениях страны, строительство общежитий для студентов, расширение микрокредитования, газификация севера и центра Казахстана – несомненно, отвечают чаяниям тысяч граждан нашей страны. Такой подход к решению актуальных вопросов подтверж­дает социальную ориентированность Казахстана. Как отметил в своем выступлении Глава государства, он давно обдумывал эти инициативы, но для их реализации нужно было накопить силы и средства. И вот это время подошло.

Итак, какие механизмы под­разумевает инициатива по расширению возможностей в приобретении жилья? Президент Казахстана отметил необходимость введения механизмов предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможнос­тей семейного бюджета. Решение этого вопроса Нурсултан Назарбаев назвал задачей исключительной социальной значимости. Согласно этому предложению, каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по ставке не более 7% в год с первоначальным взносом до 20% и сроком погашения до 25 лет.

По мнению Главы государства, для этого необходимо задействовать возможности Национального банка, банков второго уровня и фондового рынка. Нацбанку, подчеркнул Президент, необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее 1 триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях.

Вторая инициатива: снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников.

– В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагаю с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз – до 1%, – заявил Глава государства.

Снижение налоговой нагрузки через индивидуальный подоходный налог предлагается для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц. При этом, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда.

– В результате у не менее одной трети наемных работников страны, это более 2 миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем Правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, – заявил Президент.

Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи также в фокусе внимания руководства страны. Сегодня в вузах республики обучаются более 530 тыс. молодых людей, из них почти 30% – по грантам, выделяемым государством.

Для повышения доступа и качества высшего образования Президент в 2018⁄2019 учебном году поручил выделить дополнительно 20 тыс. грантов к 54 тыс., выделяемым ежегодно. Из них 11 тыс. или более – на обучение бакалавров по техническим специальностям. Такая приоритетность объяснима – это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях Четвертой промышленной революции. Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники, нано-технологий.

Призвал он не забывать и о бытовых нуждах студенческой молодежи – до 2022 года поручено построить студенческие общежития не менее чем на 75 тыс. мест.

Четвертая инициатива касается расширения микрокредитования. Он поручил в 2018 году выделить дополнительно 20 млрд тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 млрд тенге. В результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года.

Эту работу следует активно продолжать и в последующие годы, – подчеркнул Президент.

И наконец, пятая инициатива – дальнейшая газификация страны. Сегодня уровень газификации населения в стране составляет почти 50%. Газифицировано 9 областей, однако при этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа.

– Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов. Это позволит не только обеспечить газом 2,7 миллиона человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса, – отметил Глава государства.

Газификация не только решит проблему снабжения топливом регионов страны, но и улучшит экологию. Только в Астане перевод на газ снизит вредные выбросы в атмосферу в 6 раз, или на 35 тыс. тонн в год.

– Реализация этого проекта даст возможность в дальнейшем газифицировать и другие регионы, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Таковы нынешние президентские инициативы. Озвученные в первые дни весны, они, несомненно, вызовут большую человеческую радость у казахстанцев. Теперь дело – за их эффективной реализацией.

Как отметил по окончании совместного заседания сенатор Серик Бектурганов, озвученные направления – это путь планомерного повышения благосостояния наших граждан. Пять инициатив Президента окажут беспрецедентное влияние на повышение благосостояния миллионов наших граждан. Поэтому, безусловно, они будут поддержаны всеми казахстанцами. Как всегда, Глава государства, предлагая решение задач социально-экономического развития, подтверждает, что они основаны на точных расчетах и будут обеспечены финансово. Более того, они будут иметь мультипликативный эффект, убежден депутат.

По мнению Серика Бектурганова, масштабные идеи, которые инициировал Елбасы, назревали не один день.

– Но сказать про них – это одно, создать основу для их реального решения – это стиль нашего Президента. Планомерно развивая экономику, сохраняя стабильность в обществе, Глава государства создал основу для решения таких непростых задач. И это еще раз подтверждает, что путь, по которому идет Казахстан, – это путь планомерного повышения благосостояния наших граждан, это путь создания стабильного общества, это путь объединения усилий для достижения общих целей, – отметил сенатор.

Депутат Сената Сергей Ершов считает одной из наиболее актуальных инициатив – повышение доступности ипотечных займов, а сенатор Бырганым Айтимова убеждена, что нынешнее обращение адресовано, прежде всего, молодежи. Все 5 направлений позволят этой категории граждан чувствовать свою социальную защищенность и востребованность. Эти инициативы, по мнению сенаторов, дадут мощный мультипликативный эффект на многие сферы.

По мнению депутата Мажилиса Бейбута Мамраева, 5 президентских социальных инициатив показали, прежде всего, правильность выбранного Казахстаном пути развития – «сначала экономика, потом политика». С другой стороны, обращение Главы государства продемонстрировало огромные возможности Казахстана как социального государства, где в основе национальной политики – человек и его благополучие. Настало время предпринять конкретные усилия по укреплению социального единства нашего общества.

– При этом мне трудно выделить как-то особо одну из инициатив. Точнее сказать, что мы сегодня ознакомились с целой Программой Президента по генерированию механизмов реализации социальной политики. В целом все инициативы ведут к одной цели – сплоченному, образованному обществу, построенному на заботе государства о гражданах и граждан о государстве. Инициативы Елбасы позволяют активнее проявить свои таланты, навыки, умения, применить полученное образование, – считает мажилисмен.

Каждая инициатива, отметил депутат, – двуединая цель: решая экономические запросы, решаются и социальные проблемы. Любое успешное государство всегда держит руку на пульсе общества, не доводя ситуацию до критической. Мы еще раз получили урок ответственного государственного менеджмента.

– Устойчивость нашего сегодняшнего развития, возросшая роль законодательной ветви в согласовании социально-экономической политики, духовная сплоченность всего общества, безусловно, позволят нам уверенно смотреть в завтрашний день, – сказал депутат.

Руководитель фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе депутат Владислав Косарев важнейшим пунктом назвал инициативы по повышению доступности ипотечных займов для казахстанцев, что, в свою очередь, позволит повысить занятость людей.

– Строительство жилья в широких масштабах позволит повысить занятость людей. На стройки придет значительно больше рабочих, чем сейчас, повысится спрос на стройматериалы, и это тоже вовлечет людей в их производство, потребуются дополнительные трудовые ресурсы. Обретя жилье, новоселам нужна будет мебель, товары домашнего обихода – все это откроет новые рабочие места в различных отраслях производства, – считает депутат. – Мы еще раз внятно и широко увидели будущее нашей страны, и народ Казахстана непременно поддержит все предначертания Нурсултана Абишевича, и мы верим в реальность и силу стратегических инициатив.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов отмечает, что в первую очередь все 5 социальных инициатив направлены на повышение благосостояния народа через призму экономического роста. Даже развитые европейские государства не предоставляют таких социальных привилегий для своего населения, особенно в эпоху всемирного кризиса.

– Президент дал конкретные поручения Правительству решить данные вопросы за год, максимум за полтора года. Естественно, для решения озвученных Главой государства программ необходимо законодательное подкрепление. И мы, депутаты, уже приступаем к рассмотрению проектов законов по реализации 5 социальных инициатив Лидера нации, – сказал депутат.