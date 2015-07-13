Время диктует крестьянину Свежий выпуск 420 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Это лишь одна из конкретных рекомендаций земледельцам, прозвучавшая на прошедшем в области традиционном Дне поля. Хлеборобы вынуждены искать выход из неожиданной новой ситуации. В прошлом году осенние дожди и снег не дали убрать как минимум 40 тыс. га зерновых. В этом – весенние дожди не позволили засеять зерновыми 40 тыс. га.

Вроде, не так уж много – около одного процента от запланированных четырех с лишним миллионов гектаров. Но это происходило не «по гудку»: как если бы была сплошь хорошая погода – затем как отрезало. Нет же, на протяжении всей страды хлеборобы караулили каждый более или менее подходящий для работы момент, когда бы не увязала в размокшей почве техника. Изматывались и машины, и люди. Резко выросла себестоимость работ и продукции. Хозяйства оказались в трудном финансовом положении, многие буквально спасаются от разорения только с государственной помощью. Так что изменение климата – это проблема не только агробизнеса. Но решать ее, конечно, предстоит в первую очередь специалистам.

Возделывание озимых представляется удобным с точки зрения графика полевых работ. Посеять их можно до наступления массовой жатвы яровых, а убирать следует на будущий год – после того, как всходы перезимовали и созрели. Это время приходится на окончание массового сева яровых. То есть основная работа на озимых – летом.

Но здесь нужен такой набор культур и сортов, который будет востребован на рынке. Озимыми в области пытались заниматься и в советское время. Неплохо родила в иные годы, к примеру, рожь. Но сбыть ее оказывалось непросто даже в те времена всеобщего дефицита и планового распределения.

Однако в данный момент важнейшей задачей, стоящей перед аграриями, является подготовка к предстоящей уборочной страде. Они отдают себе отчет: от того, как подготовятся и проведут ее, каких добьются результатов, будет зависеть продовольственная безопасность региона и финансовое состояние аграрного сектора. Согласно структуре посевных площадей нынешнего года, предстоит провести уборку урожая на площади 4,4 млн га, в том числе зерновых культур на 4,1 млн га, масличных – на 336 тыс. Сейчас сельхозформированиями проводятся агромероприятия по уходу за посевами. Свыше 1,6 млн га химически прополоты против сорняков, более 0,6 млн обработано против саранчовых вредителей.

Весенние осадки мая и локальные дож­ди, прошедшие в июне, предопределили неплохое развитие сельскохозяйственных культур. Состояние хлебов на этой стадии вегетации не вызывает у специалистов серьезных опасений. На 2,5 млн га, или 62% посевной площади зерновых культур, оно определено как хорошее, на 1,5 млн га, или 37% – удовлетворительное.

Однако обстановка меняется ежедневно и довольно резко. Не исключено, что погода снова может внести свои коррективы в работу агропромышленного комплекса. Особенностью текущего года является то, что по погодным условиям на 7–10 дней сдвинулись сроки сева, а это повлияет на сроки созревания хлебов и отразится на сроках уборки. Период массовой жатвы, как ожидается, придется на конец августа – начало сентября, когда температура по ночам сильно падает, что может привести к неравномерности созревания зерновых… Впрочем, уже сегодня понятно, что основополагающее значение для недопущения потерь при уборке будет иметь наличие и техническое состояние машинно-тракторного парка.

Надо сказать, что условия прошедшей уборки достаточно сильно пошатнули техническое состояние и снизили запас прочности комбайнов. Их восстановление требует немало средств и времени. До начала уборочных работ необходимо произвести ремонт 11,5 тыс комбайнов, 3,2 тыс. свальных жаток, подготовить материально-техническую базу 40 лицензированных хлебоприемных предприятий, привести в рабочее состояние 235 сушильных агрегатов.

По данным районных отделов сельского хозяйства, готовность зерноуборочных комбайнов составляет 95%, валковых жаток и грузовых автомобилей – 92%, зерносушилок – 82%. Это несколько лучше прошлогоднего уровня, что, однако, вызывает неприкрытые сомнения у руководителей области в свете понимания тех условий, в каких проходила уборка прошлого года и насколько затянулась посевная кампания.

По расчетам облсельхозуправления, прошлая жатва показала, что в регионе недостает 75 сушилок, особенно в хозяйствах северных районов. На рынке сегодня есть из чего выбрать и по мощности, и по стоимости. Все это в конечном итоге окупится сполна. К примеру, ТОО «Каркен» купило сушилку за 40 млн тенге, что эквивалентно стоимости одной тысячи тонн пшеницы, а только за прошлую жатву буквально спасло от сырости 8 тыс. тонн зерна.

Благодаря финансовой поддержке со стороны государства у сельхозформирований появилось больше возможностей обновления материально-технической базы. За 2011–2014 годы и 5 месяцев текущего года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 4,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1 009 тракторов, 1 054 комбайна, 128 посевных комплексов и более 2,1 тыс. единиц другой техники на общую сумму свыше 45,6 млрд тенге. В результате тракторный парк обновился на 4%, комбайновый – на 9%, посевные комплексы – на 22%. Только за 5 месяцев текущего года сельхозформированиями закуплено 508 единиц сельскохозяйственной техники, что почти в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Проблемы слабой технической оснащенности ряда хозяйств, отсутствие возможности, а порой и нежелание их руководителей решать эти проблемы, остаются одной из главных причин, не позволяющей добиться устойчивого развития отрасли в целом. Уместно напомнить, что главным условием по выкупу в частную собственность находящихся в долгосрочной аренде земель определено наличие необходимой техники для ее обработки и рациональное, эффективное использование земли. Тому, кто не способен качественно работать с землей, придется с ней расстаться.

В условиях огромных, не слишком урожайных площадей региона обычно лучше идут дела у крупных хозяйств. Это аксиома – им доступнее современная техника, удобнее маневрировать ею. Но из всякого правила есть исключения. Взять ТОО «Трояна» Федоровского района. Хозяйство на площади 6 тыс. га создало сбалансированную структуру посевных площадей, занимается выращиванием пшеницы, масличных культур, сои, рыжика. За последнее время приобрело 7 современных зерноуборочных комбайнов, 5 энергонасыщенных тракторов, 3 очесывающих и 4 прицепных жатки, смонтировало 2 зерносушилки производительностью по 20 тонн в час каждая, имеются зерносклады общей емкостью около 10 тыс. тонн. Все это позволило в прошлом году не только вовремя провести уборку в условиях непрестанных дождей, но и оказать помощь в обмолоте другим.

В то же время в мелких и средних ТОО и крестьянских хозяйствах, которые засевают в совокупности более 2 млн га зерновых культур, темпы обновления техники низкие. Именно здесь в основном сосредоточена старая, с длительным сроком эксплуатации техника – корень всех проблем при посеве и уборке.

Какой видится выход из такого положения? По мнению заместителя акима области, курирующего аграрный сектор, Мурата Дарибаева, учитывая сложное финансовое состояние и ограниченные возможности отдельно взятых небольших хозяйств по приобретению дорогостоящей новой техники, наиболее правильным было бы решение этих вопросов через кооперацию на добровольной основе. Тем более ,что такие положительные примеры в области есть.

Так, в том же Федоровском районе уверенно работает крестьянское хозяйство «Людмила», которое возглавляет Нина Луценко. Объединившись с 2004 года в простое товарищество, 9 небольших крестьянских хозяйств имеют в наличии 13 тракторов, 10 комбайнов, 5 грузовых автомобилей, машинно-тракторные мастерские, нефтебазу, 2 механизированных тока, 4 склада для хранения зерна. В текущем году посеяли более 3 тыс. га зерновых. За три последних года хозяйством в лизинг было приобретено 4 комбайна отечественного производства «Есиль», трактор К-744, посевной комплекс «Кузбасс», трактор МТЗ, грузовой автомобиль и две широкозахватные зерновые жатки «Дон Мар».

И наконец, своевременно должна завершиться подготовка токового хозяйства, складских помещений к приему зерна нового урожая. Часть элеваторов, имеющих устаревшее технологическое и сушильное оборудование со сроком эксплуатации 40–45 лет, не способны принимать сырое зерно в больших объемах, в результате чего создавали в прошлом году километровые очереди и многочасовые простои транспорта. Не видя сдвигов к лучшему, руководители сельхозпредприятий, используя меры государственной поддержки по возмещению части понесенных затрат, активно реализуют инвестпроекты по строительству зерноочистительных комплексов, зерносушилок и наращивают собственные складские емкости для хранения зерна и маслосемян.

В прошлом году было введено 8 зернохранилищ емкостью 153 тыс. тонн и в текущем году ведется строительство 12 складских помещений на 155 тыс. тонн с зерносушилками. В целом на сегодня сельхозформирования области способны у себя размещать более 60% валового сбора зерна, имея складские емкости на 3,1 млн тонн.

Для мелких ТОО и крестьянских хозяйств альтернативой устаревшим громоздким элеваторам с их непомерно дорогими услугами являются зернохранилища легко возводимой конструкции на 600–800 тонн по цене легкового автомобиля – до 3 млн тенге – и передвижные зерносушилки. Технические характеристики этих модулей при необходимости позволяют увеличить емкость хранения на 25–30%. Их изготовитель – ТОО «Спецстальконструкция» из Лисаковска.

Для совсем уж мелких хозяйств альтернативным способом хранения зерна является использование «рукавов» из Аргентины. Как бы то ни было, но монополизму элеваторов явно приходит конец. Или они приспособятся к требованиям времени, или останутся памятниками своей эпохе…



