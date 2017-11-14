​Время думать о паводке

Прогнозы погоды Казгидромета, предвещавшие кызылординцам раннюю зимнюю стужу и ледостав на Сырдарье уже в первых числах ноября, мягко говоря, не сбылись. Начало последнего осеннего месяца выдалось теплым, днем воздух прогревался до 15–16 градусов. Впрочем, кызылординские водники смогли извлечь из ожидаемого отрицательного явления, которым, несомненно, можно назвать ранний ледостав, ограничивающий попуски объе­мов воды в русле, конкретные положительные результаты.

В ожидании ранних морозов были оперативно приняты решения по активизации противопаводковых мероприятий. В частности, акиматами Кызылординской и Южно-Казахстанской областей и Комитетом водного хозяйства Минсельхоза разработан и утвержден график попуска воды в низовье реки Сырдарьи по март 2018 года. Это позволило практически полностью опорожнить Коксарайский контррегулятор и создать серьезный резерв в Шардаринском водохранилище, где на конец первой декады ноября осталось около 900 млн кубомет­ров воды, тогда как годом ранее на аналогичную дату – 1,3 млрд. Это дает больше шансов для безаварийного пропуска паводка и снижает угрозу затоплений в сложный период.

А ситуация с паводком для кызылординцев в верховье Сырдарьи действительно складывается непростая. По сведениям Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, в Токтогульском водо­хранилище при проектной вмести­мости 19,5 млрд кубометров воды накоплено 19,3 млрд. При этом уже с 5 декабря планируется выход этого водоема в энергетический режим, то есть с повышением расхода живительной влаги для выработки электроэнергии. Отмечают водники и высокое накопление воды в Андижанском и Шарбакском водохранилищах. И своевременная подготовка к приему прогнозируемых обильных стоков казахстанских водохранилищ в сложившихся условиях крайне важна.

– Чтобы разгрузить Шардаринское водохранилище сброс воды из него в низовье реки Сырдарьи в октябре был увеличен до 1 250 кубометров в секунду, затем сокращен до 850. С 10 ноября из Шардары расход снизился на 200 кубических метров воды в секунду, так как по прогнозам уже в конце ноября в северных, Казалинском и Аральском районах Кызылординской области, ожидается ледостав на реке, – отметил руководитель отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сейткасым Абуов, подчеркнув, что от Шардары до Арала пониженный паводок должен дойти за 22–23 дня, и принятые меры поспособствуют установлению ледостава на безопасной отметке горизонта воды в русле Сырдарьи.

На особом контроле находится прохождение паводка по главной водной артерии, тянущейся по территории области почти на 1,3 тыс. км. На совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций главными в повестке оказались именно противопаводковые мероприятия. В частности, был рассмот­рен ход реали­зации «дорожной карты» «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017–2020 годы» и ряда других программ, по которым регион получает финансирование на проекты по укреплению защитных береговых сооружений, и прочие противопаводковые меры. Кстати, в текущем году в регионе был выявлен 91 уязвимый участок с прохудившимися дамбами. Значительная часть ремонтно-восстановительных работ уже завершена.

Обсуждалась на встрече и готовность местных служб к чрезвычайным ситуациям, связанным с паводком. Как выяснилось, и на этом направлении работа активно ведется. В готовность приведены 86 эвакуационных и свыше сотни приемных пунктов, которые в случае необходимости смогут принять более 156 тыс. жителей региона. На базе подразделений департамента по ЧС созданы мобильные группы, располагающие 39 единицами спецтехники и необхо­димым оборудованием. Кроме того, за уязвимыми участками реки закреплены 152 организации и учреждения, которые готовы оперативно решать задачи по ликвидации угроз наводнения.