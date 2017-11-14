Время думать о паводке
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Юрий Ли, Кызылординская область
Прогнозы погоды Казгидромета, предвещавшие кызылординцам раннюю зимнюю стужу и ледостав на Сырдарье уже в первых числах ноября, мягко говоря, не сбылись. Начало последнего осеннего месяца выдалось теплым, днем воздух прогревался до 15–16 градусов. Впрочем, кызылординские водники смогли извлечь из ожидаемого отрицательного явления, которым, несомненно, можно назвать ранний ледостав, ограничивающий попуски объемов воды в русле, конкретные положительные результаты.