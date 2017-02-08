​Время двигаться вперед

Особую важность и необходимость предложения Президента приобретают на современном этапе, поскольку мы переживаем один из самых ответственных периодов в социально-экономическом развитии.

Если в первом десятилетии главными были стабилизационные задачи, выстоять в условиях кризиса, не допустить развала экономики и разрухи, то в настоящее время задачи усложнились. «Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество», – отметил Президент в своем обращении. Это значит, что экономику надо не только удерживать на достигнутом уровне, но и постоянно развивать в новых направлениях.

Президент и в будущем будет твердо держать в руках все «бразды правления» государством, включая и социально-экономические процессы, но Правительство должно по-настоящему отвечать перед народом и избранным им Парламентом за состояние дел в экономике, не дожидаясь, когда будет подгонять Глава государства. Перед Правительством много организационных задач. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» разделило по задачам и проблемам Министерство здравоохранения и социального развития.

Вместе с тем есть настоятельная необходимость в совершенствовании управления и в сфере материального производства. Этой частью экономической жизни управляют два родственных министерства – Министерство инвестиций и развития и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности. Задачи, поставленные перед ними, схожи. При этом не стало Министерства транспорта и коммуникаций.

Насколько транспорт, его деятельность и развитие важны для нашего девятого в мире государства по территории, думаю, нет необходимости объяснять. Тем более, что благодаря неустанному вниманию и заботам Президента, а также действиям АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», последнее десятилетие в истории Казахстана без преувеличения можно назвать десятилетием транспорта. Однако созданная мощная инфраструктура, особенно мирового значения транзитный потенциал, требует еще больших усилий по эффективному освоению. И здесь я, как бывший министр, вижу необходимость для восстановления министерства, отвечающего за единую транспортную политику страны.