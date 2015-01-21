Время глобальных испытаний

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Юлия МАГЕР
В мероприятии, тема которого была обозначена как «Время глобальных испытаний: новые вызовы», приняли участие сотрудники Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), Библиотеки Первого Президента РК – Лидера нации, Института мировой экономики и политики Фонда Первого Президента. Кроме того, дистанционно к дискуссии присоединились эксперты из России и Азербайджана.
Открывая работу «круглого стола», первый заместитель директора КИСИ Лейла Музапарова напомнила, что за последнее столетие мир пережил уже 8 глобальных экономических кризисов, и сейчас экономика находится на пороге нового, поскольку фундаментальные недостатки действующей глобальной финансовой системы (породившие кризис 2007–2009 годов) по-прежнему остаются неразрешенными. В числе этих недостатков спикер назвала невозможность централизованного регулирования мировых рынков; опережающее развитие финансовой сферы по сравнению с реальным сектором экономики; деформацию ценообразования на сырье; искаженную систему инвестиционных критериев, основанную на необъективных кредитных рейтингах международных рейтинговых агентств; «перекредитованность» хозяйствующих субъектов и домохозяйств развитых стран и растущие затруднения с обслуживанием долгов.
Кроме того, в настоящее время резко обострилась проблема роста государственного долга в развитых странах.
– По прогнозам, ситуация в мировой экономике в текущем году и краткосрочной перспективе будет все больше ухудшаться, – отметила Л. Музапарова.
О симптомах нового кризиса, который может начаться уже в нынешнем году, сигнализируют две основные негативные тенденции, сложившиеся в последнее время в мировой экономике. Это замедление темпа роста ВВП (с переходом в рецессию и спад) в основных экономиках мира, и ухудшение ситуации на товарных и финансовых рынках.
Казахстан для преодоления негативного влияния кризиса предпринимает активные меры. Так, напомнила замдиректора КИСИ, Правительством осуществляется постоянный мониторинг внешних и внутренних экономических факторов, разработаны различные планы действий в зависимости от развития ситуации, в том числе есть схема поддержки экономики при снижении мировой цены на нефть до 40 долларов и ниже. Эффективным механизмом реагирования на кризисные явления стала предложенная Главой государства новая экономическая политика «Нұрлы жол» с ее масштабным планом инфраструктурного развития.
– Стратегическим преимуществом Казахстана является наступательный характер антикризисных мер, поскольку речь идет о подготовке платформы для экономического рывка вопреки тяжелейшей ситуации в мировой экономике. Гарантом успеха казахстанского стратегического плана выступает накопленный опыт антикризисного регулирования в 2007–2009 годах. Тогда Казахстан стал одним из немногих государств мира, которое сохранило положительную динамику экономического роста, не допустило сокращения занятости, и выполнило все социальные обязательства, – подчеркнула Л. Музапарова, добавив, что к нынешнему кризису казахстанская экономика подошла более подготовленной.
Присоединившийся к беседе из Москвы член-корреспондент РАН, член дирекции ИМЭМО РАН Геннадий Чуфрин выразил солидарность с казахстанским экспертом в оценках сложившейся ситуации и прогнозами ее развития. Вместе с тем он выразил твердую убежденность в том, что страны евразийского региона отнюдь не обречены на пассивное следование негативному сценарию, а, напротив, обладают достаточно серьезным политическим и экономическим потенциалом, который позволит им успешно противостоять возникающим вызовам. А также напомнил, что сегодня появляются дополнительные возможности, связанные с тем, что уже приступил к своему функционированию Евразийский экономический союз. В целом российский эксперт выразил мнение, что ослабить воздействие мирового кризиса страны смогут конструктивно взаимодействуя друг с другом как на региональном, так и на международном уровнях.
В ходе «круглого стола» эксперты подняли также тему цены на нефть, падение которой главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов в своем выступлении предложил расценивать как «первую фазу начинающегося нового финансового кризиса, скорее всего, мирового масштаба». Он озвучил механизм трансляции кризисных явлений из нефтяного сектора добывающих стран в другие сферы экономики и отметил, что в первую очередь падение цен на нефть «аукнется» финансовому сектору, со всеми вытекающими последствиями.
– У Казахстана есть меры противодействия этим негативным явлениям, они включают в себя два направления, – отметил В. Додонов. – Это стимулирование экономики, меры которые были, в частности, обозначены в программе «Нұрлы жол». Стимулирование внутренних расходов, внутреннего спроса и потребления, в том числе за счет господдержки инфраструктурных проектов, МСБ, финансового сектора – это то, что должно заместить выпадающие внешние факторы роста. Плюс это необходимость экономии средств, бюджетной экономии.
Интенсивность применения этих инструментов будет зависеть от стоимости нефти в течение года. А здесь, по мнению эксперта, сильного дальнейшего падения ожидать не стоит, и средняя цена за год сложится на уровне 50 долларов.
Выступавшие в ходе «круглого стола», помимо экономических проблем, говорили также о геополитических вызовах, нестабильности в мире.

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