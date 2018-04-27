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​Время и деньги
Руслан Рахимберды, заместитель руководители ДГД по СКО

Внедрение автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования стало зримой реализацией 38-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». В опытном режиме ее экс­плуатация началась с процедуры «Транзит», затем – «Экспорт», что сразу получило должную оценку со стороны участников внешнеэкономической деятельности. Теперь же, когда все таможенные процеду­ры оформляются посредством ИС «АСТАНА-1», система обрела завершенный порядок. И если генеральный директор ТОО «Тимирязевский мукомольный комбинат» Иса Аллахяров говорит, что теперь декларирование экспорта доставляет одно удовольствие, он произносит эти слова не для красоты слога, а с точки зрения практика, констатируя состояние дел. Возглавляемое им предприя­тие входит в число ключевых участников рынка: в прошлом году ТМК было экспортировано 27 588 тонн муки, 9 360 тонн отрубей, 5 006 тонн зерновых, нынче экспорт должен увеличиться еще на треть – и в значительной степени расчеты строятся на повышении эффективности труда через переход на электронное таможенное декларирование.

Плюсов в этом множество. Преж­де всего, получив свой логин и пароль от системы, компания-экс­портер смогла самостоятельно формировать таможенные декларации, обучив своих специалистов и сэкономив с начала 2018 года 580 тыс. тенге. Теперь контроль проводится без участия сотрудника таможни, автоматически, если таможенная система управления рисками не видит в декларации таковых, операция происходит практически моментально. С начала года в ИС «АСТАНА-1» тимирязевские мукомолы оформили уже 52 декларации и отправили 247 вагонов со своей продукцией, что, говорит Иса Аллахяров, очень удобно для добропорядочных участников внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, предприниматели считают перспективу охвата ИС «АСТАНА-1» не только таможенных процедур, но и всех предшествующих и последующих операций основой их информационного взаи­модействия с другими государственными органами по технологии «одного окна», что максимально полно соответствует современным казахстанским реалиям.

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