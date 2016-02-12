​Время колокольчиков настало

Турнир-презентацию организаторы – Государственный фонд развития молодежной политики Алматы и общественное объединение инвалидов «Мейірімді ел» – посвятили 25-летию Независи­мости Казахстана. И начали спортивно-командную игру с оглушительной... тишины. Таковы правила голбола, разработанные для слабовидящих и незрячих людей, играющих с мячами с встроенными в них колокольчиками.

На турнир собрались команды из городов Иссыка, Талгара и Алматы. Старшеклассники из республиканских школ-интернатов для слабовидящих и слепых детей составили три команды. Одна взрослая команда представляла Казахское общество слепых.

На трибунах царила, действительно, тишина, которую нарушали только мячи со звоночками. Но это ничуть не снижало «градуса» соревнований, ведь судьи вслух комментировали ход игры. Одновременно на площадке находились по три человека из каждой команды, непременно с плотными повязками на глазах. «На некоторых соревнованиях даже заклеивают глаза пластырем, – рассказала физрук Рес­публиканской школы-интерната для слабовидящих детей города Иссыка Жайдарман Аманжолова. – Ведь играют и слепые, и слабовидящие, а все должны находиться в равных условиях».

Специальный мяч весом в 1 250 граммов, словно снаряд, быстро перекатывался по полю. По сигналу судьи кто-то из атакующих из дозволенной зоны бросал его по направлению к воротам противника. А тройка соперников защищала их по звуку. Обороняющиеся старались «распластаться» на поле так, чтобы перекрыть как можно большую площадь. Они с азартом расставляли руки и ноги, чтобы через них не перепрыгнул мяч. И показали такую высокую технику игры, что казалось, у них на глазах вовсе не было никаких повязок. В итоге судьи присудили первое место сразу двум школьным командам – «Жайдарман» из Иссыка и алматинской школы-интерната им. Н. Островского № 4. Второе место заслуженно досталось взрослым спортсменам из талгарского Казахского общества слепых.

– Голбол заставляет спортсменов все время думать, ориентироваться в пространстве, развивать координацию движений и интуицию, – убеждена генеральный консул Германии в Алматы доктор Ренате Шимкорайт, которая поддержала организаторов турнира.

Вместе с генконсульством турнир поддержали Национальный паралимпийский комитет и немецкая организация Deutsches Blindenhilfswerk города Дуйсбурга, занимающаяся содействием незрячим и слабовидящим спортсменам. Эта компания подарила 30 мячей для голбола специализированным школам-интернатам в Иссыке, Талгаре, Таразе и Шымкенте.

В нашей стране в голбол играли и в советские времена. Но тогда он был не очень популярен и со временем зачах. Сейчас ситуация изменилась: по словам учителей, школьники с огромным интересом и азартом стали заниматься голболом, когда у них появились мячи со звоночками. Поэтому можно утверждать, что время колокольчиков настало. Тем более что энтузиастов заниматься голболом хоть отбавляй.