В мире
Время модернизации

26 Поручения, которые были даны Президентом Правительству страны относительно разработки плана Концепции по вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира и проекта второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на 2016–2019 годы, дадут старт многим модернизационным процессам. Каждая из семи пятилеток будет ознаменована созданием новых отраслей экономики – мобильных и мультимедийных, нано- и космических технологий, робототехники и генной инженерии. 

Немаловажное значение для меня, как человека, многие годы возглавлявшего объединение предпринимателей и сейчас по роду своей деятельности связанного с защитой и представлением интересов предпринимательства в составе парламентской фракции ДПК «Ак жол» в Мажилисе Парламента, имеет тот факт, что развитию малого и среднего бизнеса по-прежнему уделяется особое внимание. Глава государства отводит предпринимателям существенную роль в формировании интенсивно растущей отечественной экономики. 

Важно, что будут приняты комплексные меры по законодательному укреп­лению института частной собственности и по отмене инертных правовых норм, мешающих развитию бизнеса. К тому же Президент призвал внести в малый бизнес элементы преемственности и семейной традиции. В целях поддержки этой идеи Палата предпринимателей г. Астаны уже выступила с инициативой проведения для начинающих бизнесменов зарубежных отраслевых инфотуров об эффективных видах семейного бизнеса и производства. В прошлом году в 16 городах Казахстана были открыты структурные подразделения Национальной палаты предпринимателей РК. Их деятельность направлена на представление интересов субъектов бизнеса, обеспечение защиты их прав и законных интересов, широкий охват и вовлеченность регио­нального бизнеса в процесс формирования консолидированного предпринимательского сообщества. А недавно состоялась встреча руководства Национальной палаты предпринимателей с мажилисменами по вопросу составления специаль­ного реестра по решению проб­лем предпринимателей. 

Сегодня перед Правительством поставлена задача в 4,5 раза увеличить показатели объема ВВП на душу населения – с 13 тысяч долларов до 60 тысяч, а перед малым и средним бизнесом к 2050 году – производить не менее 50% объема ВВП Казахстана. 

Немаловажная роль в ­реализации ключевых задач Послания отводится депутатам всех уровней. Прежде всего это связано с доведением до каждого казахстанца конкретных целей и задач Послания, а также национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Нынешнее Послание – важный стратегический документ, обозначивший вектор дальнейшего формирования Казахстана с прогрессивной наукоемкой экономикой, развитой обрабатывающей индустрией, массовым предпринимательским движением, и его реализация возможна только при непосредственном участии каждого казахстанца.

Нурлан ЖАЗЫЛБЕКОВ,
депутат Мажилиса Парламента РК

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