​Время молодых лидеров

Вопросы молодежной политики оказались в центре внимания участников трехдневного молодежного форума «Тәуелсіздік – тірегім, Түркістаным – жүрегім!», съехавшихся в Туркестан со всей республики.

Неформальную встречу с молодежными лидерами страны провел аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, который напомнил активистам, что в Послании народу Казахстана Глава государства объявил следующий год Годом молодежи. Сейчас Правительство разрабатывает «дорожную карту» его проведения. Крупномасштабные международные мероприятия пройдут в том числе в Туркестане. К примеру, плани­руется провести Форум молодежи стран Центральной Азии и Конгресс молодежи тюркоязычных государств. Кроме того, в каждом районе области состоятся творческие мероприятия «Түркістанға тарту».

Жансеит Туймебаев призвал молодежных лидеров активнее работать со своими сверстниками, вовлекая их в общественную жизнь, сообща внести вклад в развитие Туркестана. Аким области также принял участие в торжественном открытии дебатного турнира «Терең тарихтан – жарқын болашаққа!», стартовавшего в рамках молодежного форума «Тәуелсіздік – тірегім, Түркістаным – жүрегім!». В ходе дебатов, участие в которых приняли 75 команд из всех регионов республики, обсудили вопросы молодежной политики и перспективы развития Туркестана.

В рамках форума прошли интеллектуальный конкурс IntellectGAME и игра КВН среди молодежи тюркоязычных государств: Кыргызстана, Узбекистана, Башкортостана, Татарстана, Туркменистана, Турции и Казахстана.

Для участников форума организаторы подготовили широкую культурно-познавательную программу. Они посетили мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави и Арыстанбаба, ознакомились с экспозицией музея «Руханият Абу-Насыр аль-Фараби», побывали на древних городищах Сауран, Отырартобе.