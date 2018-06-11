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Время новых идей
Адина Нурберген

В общественную приемную в этот день обращались жители Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей, Астаны и Алматы. Они задавали вопросы о работе «электронного правительства», обеспечении Интернетом отдаленных сел, предлагали новые идеи по разработке сайтов и мобильных приложений.

Одним из первых Даурену Абае­ву задали вопрос о развитии мобильной связи в селах и поселках. Как пояснил глава МИК РК, в планах министерства – проработка этого направления с тем, чтобы к 2021 году населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. человек были обеспечены связью уровня 4G.

На прием к министру пришли и молодые профессионалы в сфере IT. Двое ученых из Алматы предложили программу, повышающую уровень цифровизации работы таможенной и налоговой служб, упрощающую систему расчетов и выплат и дающую необходимый уровень прозрачности для того, чтобы исключить коррупцию.

Как уточнил глава МИК, сейчас идет активная работа по формированию на базе выставки ЭКСПО «Астана-хаба», где будут работать несколько программ, в том числе по поддержке молодежных инноваций.

– Одна из таких программ – акселерация, где креативную молодежь будут обучать продвигать свой продукт, – рассказал Даурен Абаев. – Здесь же в рамках проекта «Астана-хаб» создается площадка, куда могут приходить инвесторы, готовые вкладывать в инновационные проекты, а также расположатся лаборатории крупных, в том числе транснациональных компаний. То есть мы планируем создать экосис­тему, объединяющую новаторов, инвесторов и законодательную базу. Это будет постоянно действующий офис, который начнет работу в сентябре.

Еще один вопрос, который был затронут в ходе приема граждан, касался программы «Цифровой Казахстан» и формирования в нашей стране современной интернет-среды, в том числе в сфере оказания государственных услуг. Представители одной из компаний предложили концепцию приведения всех баз данных и работы ЦОНов к единому стандарту. Министр подчеркнул, что работа по интеграции информационных систем уже проводится, но это вопрос не одного дня.

– Люди действительно жалуются на сбои, например, в работе ЦОНов, но это проблема – не уровня цент­ров обслуживания населения, сбой идет из-за информационных систем, которые ведутся разными министерствами, – уточнил Даурен Абаев. – В Казахстане работают более 400 информационных систем, которые создавались в течение 10–15 лет. Они размещены на разных серверах. Сейчас необходима интеграция, совместимость, иногда требуется определить, нужна ли вообще та или иная система. Вот такая важная и непростая задача стоит перед холдингом «Зерде». Только после определения единой интернет-архитектуры госорганов можно выделять средства на развитие той или иной информационной системы.

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