Мероприятие не случайно получило название «Молодой биб­лиотекарь-2022: время новых возможностей», ведь библиотекари сегодня – не просто обычные хранители книг, а проводники в прекрасный мир нового, умелые и креативные.

На два дня Национальная академическая библиотека РК стала местом для диалога, обсуждения, обмена мнениями. Библиотекари приняли участие в pitch-сессии, мобильных и психологических тренингах, познакомились с презентацией кейсов своих коллег в формате TEDx, узнали секреты мобилографии, подкастинга, SMM-технологии, таргетинга, коммуникативного командообразования.

Были также проведены блиц-интервью «Лидер без маски» с директорами библиотек. С большим интересом все посмотрели короткометражный фильм «Чай» (Узбекистан), получивший Гран-при на фестивале короткометражных фильмов ENTRE 2 Marches в рамках 72-го Международного Каннского кинофес­тиваля с тифлокомментариями на казахском языке.

Инициатива Национальной академической библиотеки РК при поддержке Министерства культуры и спорта направлена на содействие профессиональному развитию молодых специалистов, повышение имиджа библиотекаря, обмен инновациями и новыми технологиями, повышение духовной и нравственной культуры подрастающего поколения.

Новое время диктует свои условия: чтобы быть в тренде и не отстать от потока, нужно осваивать новые направления, использовать все современные возможности. И эта встреча стала еще одним шагом в налаживании эффективных коммуникаций с читателем, приобщении казахстанцев к чтению, познанию нового.

В мероприятии приняли участие главный эксперт научной библиотеки Назарбаев Университета Петр Лапо, журналист, пресс-секретарь Академии государственного управления при Президенте РК Бибигуль Куламан и другие эксперты.