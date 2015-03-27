Время обновления и мира Юлия МАГЕР, Бектур КАДЫРОВ

Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз.

– Он приходит с первыми теплыми лучами солнца. Многие страны отмечают Наурыз как наступление нового года. В эти дни люди встречаются друг с другом, прощают обиды, совершают добрые дела, оказывают помощь и желают счастья, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что за годы независимости Казахстан стал сильным государством, которым гордится каждый его гражданин.

– Мы вместе сделали нашу страну известной всему миру. Несмотря на трудности, наш народ всегда оставался сплоченным и уверенно двигался вперед. И сейчас, когда в мире наблюдаются кризисные проявления, Казахстан имеет достаточно ресурсов, чтобы преодолеть их. Наша страна разработала и реализует планы своего дальнейшего развития, включая Стратегию «Казахстан-2050», программу «Нұрлы жол», строительство новых социальных и инфраструктурных объектов. Для всего этого необходимо единство народа, уважение и доверие друг к другу, стабильность в стране. Если мы продолжим непоколебимо следовать выбранному нами пути, будущее Казахстана станет еще лучше, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение своего выступления Президент пожелал всем казахстанцам счастья, мира и благополучия.

Республиканский велотрек «Сарыарка» стал центром грандиозного представления «Наурыз – Нұрлы жол». Его сюжет отразил едва ли не все, что символизирует Новый год – это и пробуждение природы, и радостный праздник, и дружба, согласие, единство – те самые ценности, которые составляют основу стабильности государства, духовного процветания народа.

Яркие хореографические композиции, оригинальные выступления отдельных солистов, групп, ансамблей и театров создавали неповторимую атмосферу торжества. Да и сюрпризов оказалось достаточно. Так, в исполнении артистов казахстанской эстрады звучали песни, специально написанные для Великого дня улуса. Зрители тепло приветствовали выступающих, которых, создавалось ощущение, было едва ли не столько же, сколько людей на трибунах велотрека. В концерте приняли участие Оркестр казахских народных инструментов Государственной академической филармонии Астаны, ансамбль «Көк түріктер», артисты столичного цирка, студия современного танца FLASH, воспитанники Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, Государственный ансамбль танца «Салтанат», Государственный театр танца «Наз», группы, ансамбли, солисты, ныне популярные или начинающие…

В лучах софитов появились богиня Умай с чашей и огнем, а затем и сказочный Кыдыр-ата в белом длинном одеянии, с седой бородой и посохом. Был и обязательный символ благополучия – легендарный Тайказан. Этот сюжетный блок повествовал о мифах, легендах, преданиях казахского народа.

В другой части программы, наиболее динамичной, предпочтение было отдано теме дружбы и единства народа Казахстана. И здесь блистали танцевальные коллективы в костюмах разных национальностей, исполняющие разнохарактерные танцы – и все они создавали особую гармонию, ведь ничто так не объединяет людей, как песня и танец.

Еще один раздел праздничной программы был посвящен богатству и разнообразию природы Казахстана, современной жизни страны, «рассказанной» современными же средствами. Так, на площадке развернулась 3D-карта страны с изображением элементов таблицы Менделеева...

Завершился праздник гимном «Нұрлы күн». Зрители горячо аплодировали и сопереживали происходящему. Не хотелось расходиться. Масштабное торжество в столице оказалось достойным великого праздника, любимого народом с древнейших времен.

После окончания праздничного концерта Глава государства осмотрел этноаул, расположившийся на площади у велотрека «Сарыарка», и побеседовал с жителями города.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что у праздника Наурыз – глубокие исторические корни, с ним связано множество прекрасных традиций, которые по сей день не теряют актуальности. Его издревле широко праздновали не только на территории Казахстана, но и во многих других государствах, отмечая день весеннего равноденствия как дату начала нового года, обновления природы, окончания суровой зимы. Отсюда в этом празднике столько тепла и света, столько стремления поделиться с ближними своей радостью.

– В этот замечательный праздник Наурыз я всем желаю крепкого здоровья, единства, братства, благополучия всем казахстанцам, хорошей жизни, хорошего будущего каждой семье, – сказал Президент.

Столичный этноаул, к слову, стал лучшим наглядным подтверждением того, что Наурыз по праву считается не только весенним праздником пробуждения природы, но и символом дружбы и согласия казахстанского народа, единого в своем многообразии. Белоснежные, празднично убранные юрты стали домами для различных этнокультурных объединений, представители которых исполняли народные танцы и песни на различных языках. И, конечно же, не скупились на добрые слова для всех гостей этноаула.

– От всего сердца хочу поздравить весь народ Казахстана с Наурызом, пожелать всем любви, здоровья, понимания, чтобы наша страна процветала, чтобы все мы радовались жизни и весне! – высказал пожелания Константин Ермоленко, представлявший на празднике общество немцев «Возрождение».

Неповторимый колорит празднику придавали казахские национальные развлечения и зрелища. Взмывали в небо деревянные качели алтыбакан, демонстрировали свои творения мастера прикладных искусств – резчики по дереву (на глазах зрителей из куска древесины рождался кобыз), ювелиры, граверы по металлу, кожевенные мастера. Здесь же можно было полюбоваться на могучих богатырей в воинских доспехах с дубинками-шокпарами на плечах и обнаженными саблями наперевес. Показывали своих великолепных пернатых питомцев беркутчи, а у ног облаченного в традиционные одежды охотника невозмутимо лежала карасавица-тазы… Не удивительно, что этноаулы, регулярно появляющиеся на площадях Астаны к различным праздникам, пользуются у жителей и гостей столицы такой популярностью.

Стоит отметить, что массовые народные гуляния в столице помимо велотрека «Сарыарка» прошли также у монумента «Казак елi», на центральной городской площади, в парках «Студенческом» и «Влюбленных», а также в жилых массивах города. По данным акимата Астаны, всего в праздничные дни состоялось порядка 30 мероприятий, посвященных Наурызу.



