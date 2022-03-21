Меры по реализации нового пакета реформ, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании, обсудили участники расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.

В дискуссии приняли участие замес­титель руководителя Администрации Президента Аида Балаева, заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК АП РК Марат Азильханов, депутаты Мажилиса, представители государственных органов, общественных организаций, этнокультурных объединений и других структур Ассамблеи.

Как отметила Аида Балаева, Послание Президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучено в канун Наурыза, что символично, так как этот праздник олицетворяет собой обновление природы и народное единение.

– Сегодня мы с ответственностью можем говорить, что страна вступила в новый этап государственного строительства, – подчеркнула она. – Основой этого этапа станет программа комплексной модернизации политической системы, отвечающая на общественный запрос на кардинальные перемены.

Как отметила Аида Балаева, Послание, озвученное 16 марта, стало продолжением последовательного курса политических реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом­ Токаевым­ в 2019 году в его предвыборной программе. Она также акцентировала внимание на том, что Глава государства возлагает на Ассамблею народа Казахстана большие надежды.

– Только при вашей поддержке возможно обеспечение стабильной и безо­пасной реализации очередного пакета реформ, – обратилась Аида Балаева к представителям АНК. – Сложность сферы, в которой работает Ассамблея, очевидна. Безусловно, Казахстан всегда выступает за братство между народами, это незыблемая константа нашей внутренней политики. Но всегда есть и будут риски, которым мы должны противостоять сообща. В самых трудных ситуациях этносы республики проявляли сплоченность во имя мира, согласия, процветания нашего общего дома. В то же время нельзя идеализировать межнациональную картину, нужно выявлять острые моменты, принимать профилактические меры в рамках своих компетенций. Следует отказаться от архаичных методов ведения работы, от бюрократических подходов и демагогии.

Аида Балаева также выразила уверенность, что предлагаемое новое парламентское представительство АНК в Сенате приблизит политическую систему Казахстана к мировым демократическим стандартам. При этом значение депутатских мандатов Ассамблеи будет возрастать. В этой связи предложено выработать процедуры отбора и одобрения рекомендуемых кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.

По мнению заместителя руководителя АП, медиаторы Ассамблеи могут внести свой вклад в реализацию таких задач Послания, как снижение уровня насилия в обществе и эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений.

Говоря об этнических СМИ, Аида Балаева подчеркнула, что они должны быть прочно интегрированы в общественную жизнь страны, формировать важный и уникальный сегмент нацио­нального контента по освещению этнического многообразия.

Заместитель руководителя Администрации Президента предложила запустить широкий информационный проект «Жаңа Қазақстанға – бірге!», к которому должны подключиться все структуры АНК. Она также заявила о необходимости со всей ответственнос­тью подойти к вопросу участия Ассамб­леи в новом институте гражданского общества – Ұлттық құрылтай.

В свою очередь депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов сделал акцент на ключевых политических преобразованиях, изложенных в Послании.

– На мой взгляд, плавный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с мощным Парламентом станет важным фактором, который обеспечит необ­ратимость политической модернизации в стране, – сказал депутат. – В результате сокращения полномочий Президента предстоит значительно укрепить роль Парламента, тем самым повысить институциональную устойчивость государства.

На глубину и многогранность стратегических задач, поставленных в Послании, обратил внимание замес­титель Председателя АНК Закиржан­ Кузиев. При этом он подчеркнул важность реальных мер по оказанию помощи нуждающимся, развитию благотворительности и меценатства. Он предложил запустить акцию «Маленький шаг к большой мечте», направленную на оказание практических мер поддержки казахстанцам при открытии малого бизнеса.

Члены Совета АНК в своих выступ­лениях внесли предложения организовать кадровый резерв АНК, создать творческую лабораторию «АНК-медиа» и платформу QOGAM LIFE как постоянно действующую площадку для обсуждения вопросов информационного продвижения политики единства. Также было предложено реализовать республиканскую акцию этнокультурных объединений на базе домов дружбы «Вклад каждого в дело создания нового Казахстана».

Свое видение реализации Послания Президента на заседании представили депутат Мажилиса Наталья Дементьева, сопредседатель Ассоциа­ции чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ахмет Мурадов, заместитель президента Международного общества «Қазақ тілі» Максим Рожин, руководитель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций РК Владимир Божко и председатель Ассоциации этнокультурных общественных объединений узбеков Респуб­лики Казахстан «Дустлик» Икрам Хашимжанов.

Все предложения и идеи, высказанные на заседании Совета, будут проанализированы и включены в повестку очередной сессии АНК, проведение которой запланировано в апреле.