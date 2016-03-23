​Время перемен и обновления

Масштабное празднование Нау­рыз мейрамы собрало в областном центре тысячи людей. В парке «Жас­тар» вырос красивый городок из 25 белоснежных юрт, символизирующих 25-летие Независимости страны. Здесь для многочисленных гостей накрыли богатый дастархан. И безусловно, самым популярным блюдом в этот день был главный кулинарный атрибут праздника – наурыз-коже, приготовленный из 7 ингредиентов.

Отдавая дань уважения многовековым традициям народа, ветераны труда, известные общественные деятели Жетысу приняли участие в церемонии очистки родника. Затем аксакалы дали благословение – бата. Земляков поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов, отметив, что Наурыз дарит всем добро и свет, мир и согласие, дружбу и взаимопонимание. Праздник весеннего обновления и духовного очищения в сердце каждого казахстанца связан с позитивными переменами, достигнутыми под руководством Главы государства за годы независимости.

Праздничная программа продолжилась театрализованным представлением, в ходе которого были продемонстрированы народные обряды тұсау кесер, неке қию, тоқымқағар, қалау. Зрелищным моментом красочного шоу стало появление Қыдыр-ата, который благословил собравшихся и весь народ Казахстана на добрые начинания и процветание.

Рядом с юртами прошла выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Мужчины состязались в казак куреси, армрестлинге, ребята помладше играли в асыки, тогызкумалак, катались на алтыбаканах. Здесь же подвели итоги конкурса красоты «Наурыз аруы»: корону победительницы вручили студентке Жетысуского государственного университета Шынар Алматкызы.

Народные гуляния продолжались до самого вечера и завершились ярким концертом звезд казахстанской эстрады, артистов областной филармонии им. Суюнбая и фольк­лорно-этнографического ансамбля «Талдықорған әуендері».