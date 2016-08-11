Статьи Время персональной ответственности Досжан НУРГАЛИЕВ

Промежуточные итоги программы

По первому блоку вопросов, связанных с положением дел в сфере реализации программы «Нұрлы жол», с докладом выступил первый вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов, который отметил, что в текущем году на эти цели из Национального фонда было предусмотрено 769,6 млрд тенге, из которых 503,4 млрд – в виде целевых трансфертов и 266,2 млрд тенге – через облигационные займы национальных холдингов. В настоящий период освоение этих средств происходит в запланированном объеме, хотя по темпам наблюдается некоторое отставание. В целом освоение выделенных средств составило 236,4 млрд тенге, или 47% от годового запланированного объема.



В связи с затягиванием конкурсных процедур отставание от плановых показателей наблюдается в 8 регионах страны – Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях, а также Алматы и Астане. Неосвоение средств наблюдается по 5 регионам: в ВКО – 86,3%, ЮКО – 61,7%, Карагандинской области – 95,1%, Павлодарской области – 70,7% и Кызылординской области – 61,3%. Акимы регионов пообещали исправить ситуацию до начала сентября.

На сегодня холдингом «Байтерек» из предусмотренных 174,2 млрд тенге перечислено операторам – АО «КИК», АО «Байтерек Девелопмент» и местным исполнительным органам – 141,9 млрд тенге, в том числе выкуплены облигации акиматов на сумму 31,4 млрд тенге. Подписаны контракты с подрядчиками на 83,6 млрд тенге и уже освоено 22,6 млрд тенге. При этом введено в эксплуатацию 8,9 тыс. кв. м жилья, или 148 квартир.



Кроме того, как сообщил первый вице-министр, фонд «Сам­рук-Казына» перечислил фонду недвижимости 42,9 млрд тенге (из предусмотренных 77 млрд), которые уже полностью законтрактованы. В августе начнется освоение выделенных средств.



– В целом освоение средств Национального фонда, выделенных в рамках программы «Нұрлы жол», осуществляется по плану. Тем не менее с целью выхода на стопроцентное освоение средств по целевым трансфертам за 8 месяцев просим поручить администраторам бюджетных программ и акиматам регионов ускорить реализацию запланированных конкурсных процедур и обеспечить своевременное освоение выделенных средств, – сказал М. Кусаинов, обращаясь к Премьер-Министру.



По информации первого вице-министра, в текущем году на строительство жилья по программе «Нұрлы жол» предусмотрено 251,2 млрд тенге, которые будут поэтапно освоены в течение двух лет. При этом предусматривается, что за счет «микширования» этих средств со средствами ЕНПФ в размере 30 млрд тенге по механизму, одобренному на госкомиссии от 28 июня 2016 года, сформирован перечень потенциальных экспортных операций на 372 млрд тенге. Одобрены 4 проекта – ТОО «Шымкентмай», АО «Масло-Дел», ТОО «Евраз Каспиан Сталь», ТОО «RG Brands» на 9 млрд тенге. В настоящее время на рассмотрении находятся еще 10 проектов на 21,9 млрд тенге, по остальным проектам осуществляется сбор документации.



Говоря о промежуточных итогах реализации программы, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова отметила, что в текущем году за счет средств Нацфонда на строительство объектов образования выделено 57,9 млрд тенге, в рамках которых ведется строительство 96 объектов – 77 школ и 19 детских садов. Уже введен в эксплуа­тацию 21 объект образования, в том числе 13 школ (в ЮКО – 7, в Кызылординской – 2, в Актюбинской, Мангистауской, ВКО, СКО – по одной школе), 8 детских садов, из них два – в Алматинской области, по одному – в Карагандинской, Мангистауской, СКО, ЮКО и Алматы.

Говоря о финансово-бюджетной стороне дела, министр финансов Бахыт Султанов отметил, что за 7 месяцев от налогоплательщиков, получивших льготное кредитование по программе «Нұрлы жол», поступило 20 млрд тенге налогов.



– Это примерно 60% от суммы аналогичных налогов, которые поступили в прошлом году. То есть темпы здесь адекватные, – сообщил Б. Султанов.

Он также отметил положительную динамику освоения средств по программе «Нұрлы жол». По его мнению, по сравнению с ситуацией на 1 апреля объемы освоения средств по состоянию на 8 августа выросли почти в 5 раз, а по сравнению с итогами полугодия рост составил 40%.

– За пять рабочих дней августа расходы выросли еще на 22 миллиарда тенге. То есть темпы освоения средств начали повышаться, – подытожил министр финансов.



Предпосылки урожайного сезона

В докладе Правительству о ходе подготовки к осенне-полевым уборочным работам вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов сообщил, что в текущем году посевные площади всех сельхозкультур по республике составили 21,7 млн га, из которых под зерновыми занято 15,2 млн га, в том числе под пшеницу – 12,2 млн га. Масличные культуры размещены на площади 1,9 млн га, кормовые – на 4 млн га, хлопчатник – на 109,3 тыс. га, сахарная свекла – на 12,1 тыс. га, картофель и овощебахчевые культуры – на 183,7 и 230 тыс. га соответственно.

По сравнению с 2015 годом в нынешнем сезоне увеличены площади пшеницы на 441,4 тыс. га, зернобобовых культур – на 26,3 тыс. га, хлопчатника – на 10,1 тыс. га, сахарной свеклы – на 2,7 тыс. га. Площади кормовых культур к уровню прошлого года возросли на 254,4 тыс. га.



В Прииртышье в текущем году посеяно сельскохозяйственных культур на площади 676,6 тыс. га. По состоянию на 10 августа в области убрано 3,5 тыс. га, урожайность составила 9,7 ц⁄га. На данный момент Павлодарская область – седьмой регион, где уже полным ходом ведутся осенне-полевые работы. В частности, уборочная страда вступает в активную фазу в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.



В целом по республике на 10 августа убрано 731,8 тыс. га при средней урожайности 21,7 ц⁄га, намолочено – 1 590,4 тыс. тонн зерна.

В текущем году для финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2016 года холдингу «КазАгро» предоставлен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге, который распределен между дочерними организация­ми холдинга и БВУ. Бюджетный кредит практически освоен. Профинансировано 2 567 СХТП с общей посевной площадью 5,1 млн га.



Помимо бюджетного кредита на финансирование ВПР было направлено 12,1 млрд тенге собственных средств группы компаний холдинга «КазАгро». При этом профинансировано 853 СХТП с общей посевной площадью 1,5 млн га. Таким образом, холдингом «КазАгро» за счет средств бюджетного кредита и внебюджетных источников профинансировано 3 420 СХТП на общую сумму 71,1 млрд тенге и охватом посевных площадей 6,6 млн га.



В соответствии со специализацией и долей посевных площадей под зерновыми культурами наибольшую активность в освоении средств показали сельхозпроизводители Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей.

На приобретение необходимой посевной техники по линии «КазАгроФинанс» заключено 954 договора финансового лизинга на сумму 15,2 млрд тенге. В рамках этого направления поставлено 594 трактора, 131 сеялка и другая посевная техника. В целом профинансировано приобретение уборочной техники на 9,2 млрд тенге на закуп 503 единиц, в том числе приобретено 160 единиц комбайнов на сумму 7,3 млрд тенге.



Для успешного финансирования уборочных работ фондом финансовой поддержки сельского хозяйства разработаны и утверждены новые условия и процедуры кредитования по программе «Егiнжай», которые действуют с 8 августа 2016 года. Источниками финансирования по данному направлению являются программы «Дорожная карта занятости-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020».

Как было отмечено на заседании, работа в данном направлении продолжается. В нас­тоящее время на рассмотрении находятся 45 заявок на сумму 735,2 млн тенге.

В итоге заседания Премьер-Министр напомнил о персональной ответственности руководителей за своевременное освоение средств по программе «Нұрлы жол», а также успешное проведение уборочной кампании.

Говоря об усилении контроля за ходом уборочной страды, Карим Масимов напомнил главам регионов и ведомств о том, что хороший урожай, который зреет, необходимо убрать, сохранить и довести до товарной кондиции.

