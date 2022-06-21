Время подвести итоги

На совместном заседании палат Парламента под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова депутаты заслушали ежегодное Послание Конституционного совета и утвердили отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

Ежегодное послание Конституционного совета «О состоянии конституционной законнос­ти в Республике Казахстан», в котором обобщены итоги дея­тельности за 26 лет, огласил председатель КС Кайрат Мами. Он отметил, что принятый на состоявшемся 5 июня республиканском референдуме Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» заложил правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства. В частности, Конституционный совет преобразуется в Конституционный суд, а потому не обойтись без подведения итогов работы этого важного института.

– Конституционный совет принял более 140 нормативных пос­тановлений. В целом либо в части неконституционными признаны 30 законов и международных договоров. Ряд законов, принятие которых имело общественный резонанс, приз­нан соответствующим Конституции. В их числе Земельный кодекс, действующий Закон «О политических партиях» и другие. Конституционным советом также рассмотрено более 100 обращений, – отметил Кайрат Мами. – В Парламент направлено 27 посланий о состоянии конституционной законности в стране. В них раскрывался опыт осуществления в Казахстане конституционного контроля, поднимались вопросы о совершенствовании законотворческого процесса, проводимой административной реформе и другие. В документе проанализированы правовые позиции нормативных постановлений Конституционного совета, которые и впредь сохраняют юридическую силу. Они затрагивают основы конс­титуционного строя страны, основополагающие принципы деятельности республики, воп­росы территориальной целостности государства, института гражданства, использования государственных символов.

Ряд решений совета касается структуры действующего законодательства, взаимодействия национального и международного права, принципов рыночной экономики и форм собственности, института семьи, правоохранительной системы, избирательного процесса. Конституционным советом осуществлялось научно-публицистическое разъяснение положений Основного закона. С этой целью изданы научно-правовые комментарии Конституции и серия книг по конституционному строительству.

– Обновленная Конституция Республики отвечает современным вызовам и должна быть подкреплена законодательными и практическими мерами, – подытожил председатель Конституционного совета.

Об итогах, правда, уже в другой, в экономической сфере, говорил и заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. В 2021 году рост ВВП составил 4%, положительный результат достигнут во всех базовых отраслях экономики, отметил он. Так, объем промышленного производства вырос на 3,8%, строительной отрасли – на 7,6%, транспорта – на 3,6%, торговли – на 9,2%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,5%. Уровень инфляции сос­тавил 8,4%, безработица была удержана на уровне 4,9%.

Основные параметры респуб­ликанского бюджета были исполнены. Поступления достигли 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%. Расходы освоены на 99,2% и составили 15,2 трлн тенге. Дефицит бюджета достиг отметки в 3,1% к ВВП. В общем, в целом государство выполнило свои социальные и другие обязательства в полном объеме.

– По итогам прошлого года госдолг составил 27,4% к ВВП и на сегодня находится на безопас­ном уровне. Это подтверждается оценками международных финансовых и рейтинговых организаций, – отметил министр финансов. – Для дальнейшего совершенствования управления госдолгом, во-первых, будет поэтапно снижаться дефицит бюджета, во-вторых, активизирована деятельность по борьбе с теневой экономикой.

Ерулан Жамаубаев ответил и на замечания Счетного комитета, обращенные к отчету Правительства на пленарном заседании Мажилиса. Самая главная претензия – увеличение сумм целевых трансфертов из Национального фонда, в том числе и на финансирование текущих затрат.

– Хотелось бы отметить, что объем прямых налоговых поступ­лений от нефтяного сектора в Нацфонд в прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,8 раза, – сказал Ерулан Жамаубаев. – С текущего года определение размера гарантированного трансферта будет основано на контрциклическом бюджетном правиле, и изъятия из Нацфонда в бюджет не будут превышать доходы фонда от неф­тяного сектора. Кроме того, приняты ограничения на расходы бюджета. Это позволит больше накапливать активы, усиливая сберегательную функцию фонда.

По результатам проведенных налоговых проверок и горизонтального мониторинга недропользователей в бюджет дополнительно взыскано более 200 млрд тенге. Также за последние 3 года меры по цифровизации налогово-таможенного администрирования позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму более 2 трлн тенге. Из них только в 2021 году поступило более 680 млрд тенге.

Министерство финансов сог­ласно и с рекомендацией Счетного комитета по минимизации финансовых потоков между рес­публиканским и местным бюджетами.

Между тем Счетный комитет рекомендует отойти от трехлетнего планирования бюджета. По словам его главы Натальи Годуновой, однолетний план позволит более предметно распоряжаться финансами, чтобы потом не восполнять нехватки из Нацфонда.

– В этом году на повестку дня вышел, казалось бы, банальный и вместе с тем очень важный вопрос – стопроцентное формирование текущего бюджета при его утверждении. Не может быть такого, что текущие расходы не обеспечены финансированием, но при этом есть бюджет развития. В любом случае приходится закрывать эту потребность в середине года из Национального фонда, – сказала Наталья Годунова. – Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета, и как следствие, появляются незавершенные объекты, необес­печенные финансированием. На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на год. В пользу однолетнего бюджета выступает аргумент и о непредсказуемости мировой экономической ситуации, что поз­волит более гибко реагировать на ее изменения без формальной привязки к трехлетнему плану. Ориентир на краткосрочный горизонт также позволит каж­дому министерству ежегодно планировать бюджет, исходя из важнейших приоритетов.

Также глава Счетного комитета предложила проанализировать эффективность предоставляемых бизнесу налоговых льгот и преференций. Вместо льготного кредитования, возможно, целесообразнее субсидировать ставку банков второго уровня, в том числе и по долгосрочным кредитам, отметила Наталья Годунова.

Вместе с тем планируется установить административную ответственности первых руководителей государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. По поручению Главы государства Правительство совместно со Счетным комитетом уже разрабатывает соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Наталья Годунова считает, что было бы правильно приравнять совершение финансовых нарушений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным поступкам, дискредитирующим госслужбу.

После выступлений и вопросов депутаты приняли единогласное решение утвердить отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.