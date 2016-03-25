​Время преобразований

Свежий выпуск
462
фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи Глава государства поздравил депутатов с избранием, пожелав им успешной и плодотворной работы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанцы выразили свою поддержку партии «Нур Отан» не только на выборах в Мажилис, но и в маслихаты всех уровней.

Президент подчерк­нул, что на каждом партийце лежит большая ответственность за достижение поставленных в предвыборной платформе целей.

– Уверен, что мы, как и всегда, сможем доказать, что «Нур Отан» – партия реальных дел. Поэтому нужна четкая и слаженная совместная работа Парламента, Правительства и Нацио­нальной комиссии по модернизации. Только на основе сплоченности и взаимо­понимания мы будем решать поставленные задачи. От этого будет зависеть успех всех наших реформ. Кризисный период – время для проведения непопулярных преобразований. Мы взялись за это, несмотря ни на что. Поэтому вам с первых дней придется включиться в такую работу, – отметил Глава государства.

В ходе встречи также выступили члены фракции партии «Нур Отан» в Парламенте – Г. Щегельский, М. Айсина и Б. Макен, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы
Людьми движет желание жить в чистоте
Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала
Игры кочевников стали частью международного форума
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy
Поплатилась за организацию азартных игр
Главного эколога региона подозревают во взятке
В Алматы вернулись автоматы с газировкой
Зарплаты «мертвым душам»
Любительский челлендж-заплыв состоялся в Бурабае
Отцовские заветы
Шесть казахстанских юниоров выступят на льду в Поднебесной
Бизнес идет в горы
Проезд в автобусах Алматы подорожает на 20 тенге
То путь просел, то искривились рельсы…
Более 300 семей обрели долгожданное жилье
На ферросплавном заводе пострадали рабочие
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Под вечер начинается смрад
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Борьба с саранчой: в двух регионах не удается завершить химобработку
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Первый в мире паром на водородном топливе запускают в Сан-Франциско
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

Главного эколога региона подозревают во взятке
Поплатилась за организацию азартных игр
Жители нескольких сел по-прежнему отрезаны от мира
Второй месяц лишены горячей воды некоторые жители Петропавл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]