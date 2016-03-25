​Время преобразований

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи Глава государства поздравил депутатов с избранием, пожелав им успешной и плодотворной работы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанцы выразили свою поддержку партии «Нур Отан» не только на выборах в Мажилис, но и в маслихаты всех уровней.

Президент подчерк­нул, что на каждом партийце лежит большая ответственность за достижение поставленных в предвыборной платформе целей.

– Уверен, что мы, как и всегда, сможем доказать, что «Нур Отан» – партия реальных дел. Поэтому нужна четкая и слаженная совместная работа Парламента, Правительства и Нацио­нальной комиссии по модернизации. Только на основе сплоченности и взаимо­понимания мы будем решать поставленные задачи. От этого будет зависеть успех всех наших реформ. Кризисный период – время для проведения непопулярных преобразований. Мы взялись за это, несмотря ни на что. Поэтому вам с первых дней придется включиться в такую работу, – отметил Глава государства.

В ходе встречи также выступили члены фракции партии «Нур Отан» в Парламенте – Г. Щегельский, М. Айсина и Б. Макен, сообщила пресс-служба Президента.