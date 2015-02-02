Время проявить себя

638
Светлана АБЕНОВА, Сергей Горбунов
В Усть-Каменогорске первый вице-премьер провел совещание по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей с участием руководителей центральных госорганов, национальных компаний и представителей бизнес-сообщества. В своем выступлении Б. Сагинтаев подчеркнул, что поддержка отечественного производителя является одним из основных направлений антикризисной политики.
– Правительством рассмотрены проблемные вопросы более 80 крупных предприятий страны, принят План мероприятий по их поддержке путем повышения местного содержания. Для этого планируется приоритетное размещение госзаказов, а также заказов крупных нацкомпаний у казахстанских производителей, – сказал Б. Сагинтаев. – В свою очередь предприятия должны удовлетворять наши внутренние потребности в их продукции, а также сохранить рабочие места для населения, – подчеркнул первый вице-премьер.
Глава региона Даниал Ахметов в своем выступлении напомнил собравшимся о том, что объявленная Главой государства новая экономическая программа «Нұрлы жол – путь в будущее» является упреждающей и адекватной реакцией на вызовы, с которыми сталкиваются многие другие государства. Главная цель предложенных мер – сохранение социальной стабильности.
Для Восточного Казахстана, являющегося одним из ведущих индустриальных регионов страны, ухудшение внешних факторов несет определенные риски для экономики. Снижение мировых цен на металлы не могло не отразиться на объемах производства промышленных гигантов ВКО, с инвестиционными возможностями которых официальные гости смогли познакомиться перед началом совещания на выставке, развернувшейся в акимате.
– С каждым годом растет число местных товаропроизводителей и подрядных организаций, ставших участниками партнерской программы «Казцинка». На сегодня это более 600 казахстанских предприятий, в которых трудится свыше 70 000 человек. В 2015 году общая сумма закупок нашего предприятия, ориентированных на местных предпринимателей, составит не менее 166 миллиардов тенге, – отметил в своем выступлении генеральный директор ТОО «Казцинк» Юрий Гусев.
Аким области Даниал Ахметов и руководители 8 системообразующих компаний – АО «Казахстан темир жолы», АО «Казмунайгаз», ТОО «Евразийская группа», АО «Самрук Энерго», ТОО «KAZ Minerals», АО «Казахтелеком», ТОО «Казцинк» и АО «УК Арматурный завод» подписали меморандумы по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей на общую сумму 74,2 млрд. тенге. Содержание еще 6 меморандумов затрагивает вопросы стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и гарантий работников восточноказахстанских предприятий.
Аналогичные меморандумы заключены в рамках совещания с участием Б. Сагинтаева в Павлодаре во второй половине дня. А перед началом мероприятия первому вице-премьеру были представлены стенды на темы: производственные показатели промышленных производств области, ход реализации Карты индустриализации, развитие МСБ.
Во вступительном слове аким региона Канат Бозумбаев подчеркнул, что данное совещание важно не только для предприятий, но и экономики области. Задача – не допустить сокращения объемов производства и снижения занятости населения.
По развитию местного содержания меморандумы подписаны АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Евразийская группа», АО «КЕГОК», АО «Казахтелеком» и др. Общая сумма договоренностей превышает 128 млрд. тенге.
Меморандумы по сохранению рабочих мест и стабилизации производственных процессов заключили АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО «KSP Steel», ТОО «Богатырь Комир» и другие крупные предприятия региона.

