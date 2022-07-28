Статьи
Время развиваться и созидать
Наталья Денисова

Об итогах социально-экономического развития Кызылординской области на площадке региональной службы коммуникаций рассказал начальник областного управления экономики и финансов Нургали Кордабай.

По словам спикера, итоги социально-экономического развития региона за истекшее полугодие имеют положительную динамику.

– По основным макроэкономическим показателям в области наблюдается рост, – отметил Нургали Кордабай. – В частности, в обрабатывающей промышленности он составляет 5,8%, объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 1,5%, привлечение инвестиций – на 17,1%, объем розничной торговли – на 1,4%. На 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число субъектов малого и среднего бизнеса.

Бюджет области составил 74 млрд тенге, что на 19,5% больше, чем в прошлом году. Из них налоговые поступления – 60,2 млрд, неналоговые – 3,7 млрд тенге.

На этом фоне предсказуемо снижаются показатели нефтяного сектора. Об этом упомянул, кстати, и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на встрече с жителями областного центра.

– В настоящее время действующие нефтяные месторож­дения находятся в стадии истощения, в связи с чем назрела необходимость открытия новых, – сказал он. – В текущем году будут начаты геологоразведочные работы, для этих целей из республиканского бюджета выделено 3,2 миллиарда тенге.

Также нынче в регион планируется привлечь инвестиций на 350 млрд тенге. Один из самых крупных проектов, который планируется осуществить в ближайшее время, – строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Шалкия стоимостью 235 млрд тенге.

В этом году в рамках Карты индустриализации будет сдано пять проектов на общую сумму 9 млрд тенге. Это птицефабрика и рыбоперерабатывающий завод в Кармакшинском районе, птицефабрика в Жанакорганском районе, а мясокомбинат и завод по выпуску дверей – в областном центре.

Одна из основных задач на данный момент – исполнение мероприятий в рамках программы повышения доходов населения Кызылординской области. С начала 2022 года в регионе создано 11 836 новых рабочих мест, из них постоянных – 3 029, временных – 8 807. В феврале утверждена региональная карта занятости.

– В соответствии с ней, – сообщила заместитель начальника областного управления координации занятости и социальных программ Жанар Даулетбаева, – в этом году мы планируем создать около 1 500 новых рабочих мест для 128 нацпроектов. На сегодня открыто 522 места, на которых трудятся жители. Отмечу, что ежегодно на региональный рынок труда в качестве специалистов приходит около 32 тысяч граждан. Это, в свою очередь, несколько затрудняет трудоустройство на постоянную работу. В связи с чем продлены сроки и размеры зарплаты по программам «Первая работа» для трудоустройства безработной молодежи, «Молодежная практика» – для выпускников, «Контракт поколений».

Областным управлением координации занятости и социальных программ ведется работа по трем основным направлениям: создание новых рабочих мест, содействие занятости, повышение квалификации трудовых ресурсов и обеспечение профессиональной ориентации молодежи. Эти меры направлены на сокращение доли населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снижение уровня безработицы, создание к 2025 году до 100 тыс. новых рабочих мест.

Популярное

Все
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Время развиваться и созидать
Керамические кирпичи благополучия
Уроки от «Мичурина»
Старый парк не станет молодым
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Новая волна технарей появится в Казахстане
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Статьи
Уроки от «Мичурина»
Статьи
Керамические кирпичи благополучия
Статьи
Защита прав – интеллектуальных и гражданских
Статьи
Во избежание ЧП

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]