Время регистрации вылетающих за рубеж пассажиров сократили в Казахстане

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Пресс-служба Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" сообщила об изменении времени регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии с пунктом 6 Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана, регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах", - говорится в информации.

Ранее, регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.

"На рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих остается прежним – за 1,5 часа до вылета", - добавили в пресс-службе.