​Время решительных действий

Очень осторожный оптимизм

С началом выпуска вакцин от коронавируса в разных странах мира появились первые оптимистичные прогнозы медиков о скором завершении пандемии. Но после появления новых штаммов хорошие прогнозы стали звучать реже. Теперь ученые говорят о том, что вирус мутирует, а сроки появления всеобщего коллективного иммунитета отодвигаются по времени.

А значит, сбрасывать маски и радоваться завершению пандемии пока еще слишком рано.

Несмотря на тревожный фон, в Казахстане эпидситуация по коронавирусу постепенно улучшается. Накануне еще одна область – Кызылординская – вышла из «красной» зоны по скорости распространения инфекции.

Сейчас в опасном «красном» поле остаются города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. Кызыл­ординская область вместе с Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской – в «желтой» зоне. А в безопасной «зеленой» пока только один регион – Туркестанская область.

В стране активно продолжается вакцинация, благодаря которой казахстанские специалисты делают осторожные прогнозы об улучшении эпидситуации. Соглас­но справке Министерства здравоохранения РК, опубликованной 4 сентября, заболеваемость КВИ в Казахстане начала снижаться. Практически во всех регионах, за исключением Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, отмечено снижение числа новых заражений за сутки.

Казахстанцы продолжают вакцинироваться от опасной инфекции. По данным Минздрава, планируется привить как минимум 9 млн человек для достижения коллективного иммунитета. Первый компонент вакцины, по официальной информации, уже получили более 6 млн 800 тыс. человек, привиты двумя компонентами более 5 млн 600 тыс. казахстанцев.

Однако прогнозов о том, когда завершится пандемия или когда будут сняты все карантинные ограничения, казахстанские специалисты не делают. Показатели распространения вируса остаются высокими. Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 812 тыс. человек, чис­ло новых случаев в сутки сохраняется на уровне более 6 тыс., что не дает поводов для смелых оптимистичых заявлений.

Вакцины и «дельта»

Тем временем в мире ученые и исследователи говорят о развитии третьей волны коронавируса, вызванной штаммом «дельта». Уже доказано, что этот штамм быстрее распространяется, вызывает более тяжелые формы заболевания и чаще приводит к летальным исходам.

Исследователи в Великобритании пришли к выводу, что вакцины помогают выработать иммунитет к смертоносной «дельте», но отменять карантинные меры пока рано.

Группа ученых из Оксфордского университета и эксперты управления национальной статистики ведут исследование распространения коронавируса и эффективности применяемых против него вакцин. Специалис­ты пришли к выводу, что препараты Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca в первые месяцы после прививки эффективны против нового штамма, но со временем уровень защищеннос­ти может снижаться.

Для исследования были проанализированы 2 580 021 ПЦР-тестов, проведенных у 384 543 взрос­лых жителей Великобритании с 1 декабря 2020 года по 16 мая 2021 года, когда был активен штамм «альфа». Затем рассмотрены результаты 811 624 тестов у 358 983 взрос­лых с 17 мая по 1 августа 2021 года, в период распространения штамма «дельта».

Исследование подтвердило максимальную эффективность обеих вакцин против «дельты», но с оговорками. Так, Pfizer-BioNTech через 14 дней после введения второй дозы оказалась на 92% эффективна для предот­вращения развития у людей высокой вирусной нагрузки (высокой концентрации вируса в тестовых образцах пациентов). Но через 30 дней эффективность снизилась до 90%, через 60 дней – до 85%, а 90 дней спустя – до 78%. Oxford-AstraZeneca была на 69% эффективна против высокой вирусной нагрузки через 14 дней после второй дозы, и за 90 дней эффективность упала до 61%.

Авторы исследования поспешили успокоить, что обе вакцины работают и от «дельты» защищают, вакцинированные люди в случае заражения имеют вирусную нагрузку на порядок ниже, чем те, кто не привился. После прививки даже в случае с «дельтой», как правило, отмечается легкое или бессимптомное течение болезни. Но ученые предупредили: привитые тоже могут стать источником заражения.

– Большинство наших тестов проводится ежемесячно, но мы не можем сказать достаточно много о том, насколько долго люди остаются заразными и, в частности, насколько это отличается для штамма «дельта», – отметила руководившая исследованием медицинский статистик из Оксфордского университета Сара Уокер. – Но считать, что если человек заразится после вакцинации, то не сможет передать вирус – это заблуждение.

О том, что штамм «дельта» заражает вакцинированных, говорит и исследование группы ученых из «Техниона» – Израильского технологического института в Хайфе. Их исследование было проведено в возрастной группе от 18 до 64 лет и касалось только так называемых прорывных инфекций – случаев заражения коронавирусом после прививки.

– Это исследование посвящено инфицированию, а не случаям тяжелой болезни, – подчеркнул специалист по биомедицинским данным в «Технионе» Двир Аран. – Мы наблюдаем высокий уровень прорывных инфекций среди населения, которое было вакцинировано на ранней стадии, и, с другой стороны, мы видим надежную защиту у тех, кто был вакцинирован недавно.

По мнению авторов исследования, результаты подводят к идеям применения в одном цикле прививки двух разных вакцин либо ревакцинации другим препаратом спустя какое-то время. Эту точку зрения поддержали их коллеги из Германии. В частнос­ти, иммунолог Ганноверской медицинской школы в Германии Георг Беренс высказал обоснованную гипотезу о том, что смешивание вакцин может повысить их эффективность.

– Иммунная система по-разному реагирует на различные типы вакцин, и это может быть использовано для запуска лучшей общей реакции, – считает ученый. – Использование сначала векторной (созданной на основе безопасного вируса), а затем какой-то иной вакцины, не имеющей вектора, но с тем же антигеном, абсолютно точно имеет смысл.

Вирус абсурда

Пока ученые изо всех сил стараются разгадать «модель поведения» вируса и создать для человечества эффективную защиту, вокруг «короны» не утихают волны мракобесия, конспирологии и простой человеческой глупости.

Одним из ярких примеров стал турецкий имам-антиваксер. Имам-хатыб одной из мечетей в городе Денизли на юго-западе Турции (имя не разглашается) призвал единоверцев бойкотировать все виды вакцин против коронавируса. Религиозный дея­тель выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое религиозным деятелем и основанное на принципах ислама и исламской юридической практики), в которой назвал все вакцины запретными для мусульман.

Фетва спровоцировала бурную полемику в социальных сетях. Имам отказался отозвать до­кумент, после чего Главное управление вакфов отстранило его от деятельности, а органы внутренних дел начали расследование.

Мухаммад Ашик – муфтий города Денизли, где проповедовал автор скандальной фетвы, сообщил, что вакцинировался от коронавируса вместе со всеми членами семьи. Он призвал людей последовать его примеру, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

– Вакцинация – это религиозный и гражданский долг, и ее необходимо поощрять, – заявил имам Мухаммад Ашик.

Фетва против вакцин была выпущена в период, когда в Турции ежедневно регистрируются тысячи случаев заражения коронавирусом.

– Чтобы заявить о запрете вакцины, мы должны быть уверены, что она вредна для организма, – прокомментировал историю с фетвой бывший профессор Стамбульского университета Абдул­азиз Байдир.

Он напомнил о том, что нужно тщательно изучать прежде всего научную информацию, когда речь идет о подобных медицинских вопросах.

Не менее странные результаты дало социологическое исследование в 20 странах Европы. Оказалось, что жители этих государств против карантинных ограничений, а многие вообще не верят в опасность коронавируса.

Опрос проведен в июне 2021 года, в нем приняли участие более 30 тыс. совершеннолетних респондентов.

Оказалось, что в Венгрии 42% опрошенных считают локдауны не только бесполезными, но и вредными мерами. За ограничения высказались только 20%. Среди хорватов против локдаунов 34%, за – всего 19%. В Болгарии и Греции 33% назвали карантинные ограничения вредными.

В то же время в Португалии против локдаунов только 8%, в поддержку выступили 50% рес­пондентов. Также за карантинные меры высказались 60% опрошенных испанцев, 33% шведов и 45% британцев.

С объективным восприятием опасности коронавируса картина оказалась не менее настораживающей. В Румынии 46% участников опросов, а также 41% – в Болгарии, 38% – в Хорватии, по 36% в Венгрии и Греции убеждены, что COVID-19 – не тяжелое заболевание, его опасности преувеличивают власти и СМИ.

Обнадеживает, что 45% опрошенных испанцев, 41% португальцев, 37% голланд­цев и 36% немцев считают, что опасность коронавируса недооценена, и заявляют о необходимости карантинных мер и вакцинации.

К сожалению, вероятнее всего, скептикам, противникам прививок и карантинов предстоит еще не раз усомниться в правильнос­ти своих суждений. Американские ученые по результатам исследований дают прогнозы, что бурный период эволюции и мутаций коронавируса SARS-CoV-2 еще впереди.

Эволюционный биолог из Окс­фордского университета Арис Кацуракис считает, что сейчас у человеческой популяции недостаточно иммунитета, чтобы соперничать со скоростью адаптации вируса. А то, что большая часть мира находится в состоянии пандемии, дает вирусу больше шансов для размножения и новых мутаций.

Его коллега – эволюционный биолог из Пенсильванского университета Эндрю Рид в свою очередь отметил, что на основе опыта работы с другими вирусами можно обоснованно предполагать, как будет развиваться SARS-CoV-2.

– Прошлые вспышки показывают, что коронавирус вполне может стать еще заразнее, чем «дельта» в настоящее время. Я думаю, все говорит о том, что этот вирус продолжит процесс адаптации к человеку и будет все чаще брать над нами верх, – считает эволюционный биолог.

Ученые считают, что вакцины сейчас дают надежную защиту. При этом эволюционные биологи не исключают, что вирус может быстро эволюционировать и пре­одолеть защитный эффект, и тогда придется перестраивать вакцины под мутировавший вирус.

В любом случае, ученые убеж­дены, что вакцинация еще долгие годы будет единственным способом спастись от тяжелого заболевания. А при достаточно высоких темпах вакцинации формирование коллективного иммунитета может уберечь человечество от появления новых мутаций коронавируса.