Время роста

Технологии зовут

Тимур Лесбеков приехал в Астану в конце 2000-х. Несколько лет проработал в Национальном научном медицинском центре, затем в его жизнь прочно вошел Национальный научный кардио­хирургический центр, открывшийся в 2011 году.

– Большую часть времени я провожу в кардиохирургии, – говорит Тимур Достаевич. – Это не привычка, а такой образ жизни. Впрочем, к нему привык еще в Санкт-Петербурге. Там окончил Государственный медицинский университет им. И. Павлова, работал в клинике сердечно-сосудистой хирургии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (СПб МАПО).

Про большую часть времени – это правда. Первое наше интервью, состоявшееся несколько лет назад, заведующий отделением кардиохирургии № 1 АО «Национальный научный центр кардиохирургии» назначил на 6 утра. Я удивилась, но пришла, потому что мы, журналисты, стараемся подстраиваться под время, удобное нашим героям. А в этот раз – 9 утра, суббота, другого свободного промежутка нет.

– Что изменилось со времени Вашего приезда в столицу ­Казахстана? – спрашиваю у ­моего собеседника.

– Глобально изменилось количество операций на сердце, что связано с открытием медицинских центров в регионах, – с ходу говорит Тимур Достаевич. – В благополучных западных странах нужно выполнять примерно тысячу операций на миллион жителей. Исходя из этого, в Казах­стане требуется около 18 тысяч, а пока выполняется около 5 тысяч операций. Так что у нас все еще есть задолженность. И потому есть высокая планка, которую нужно стремиться достигнуть. Мы делаем больше операций еще и потому, что выезжаем в регионы. Но сегодня и региональные клиники очень хорошо сами работают. К примеру, в Восточном Казахстане в областной больнице коллеги начинали с 20 операций, а сейчас выполняют больше 200–250 хирурги­ческих вмешательств на сердце в год. А Восток – большой, там можно развивать и развивать это направление. И что отрадно, раньше пациенты к нам в столицу просились, а теперь говорят: мы останемся на лечение здесь, в Усть-Каменогорске.

ННКЦ при весомой поддержке государства – а это возведение современных клиник, обеспечение стажировок в лучших клиниках мира, финансирование дорогостоящих операций – многого добился, работая в программе хирургического лечения сердечно-сосудистой недостаточности. В нем успешно с 2011 года осуществляются операции по имплантации вспомогательного устройства левого желудочка серд­ца или так называемого искусственного сердца, с 2012 года осуществляются транс­плантации сердца. В 2017 году в рамках международного проекта удалось совмес­тить технологии искусственного сердца и беспроводную передачу энергии. Беспроводные устройст­ва лишены многих недостатков – в частности, нет кабеля от системы управления и, соответственно, риска инфицирования, а значит, и качество жизни пациента выходит на другой уровень – он более мобилен, так как не зависит он внешних устройств подзарядки. Если эту технологию поставят на поток, то это будет гигантское достижение для пациентов с сердечной недостаточностью всего мира.

В центре активно применяют технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при лечении крайне тяжелых пациентов с сердечной и дыхательной недостаточнос­тью, значительно снижающую смерт­ность. Это метод, при котором организм подключается к аппарату, помогающему сердцу перекачивать кровь, и в нем же есть функция искусственного легкого. Аппарат незаменим при транспортировке больных. Перед тем как внедрить ЭКМО, доктора ННКЦ обучались в США, Франции, Великобритании. ЭКМО сейчас, во время пандемии коронавирусной болезни, спасает жизни многим пациентам с большим поражением легких.

– Раньше ЭКМО «работала» на нужды кардиохирургии. Но теперь эта жизненно важная технология вышла далеко за рамки кардиохирургии. Мы считаем, что она должна быть рутинной как минимум в больницах областного ранга, где под одной крышей работают специалисты всех направлений и куда обычно привозят самых сложных больных. С наступлением пандемии она всем стала нужна, и теперь в многопрофильных региональных клиниках есть такая аппаратура, – рассказывает Тимур Лесбеков. – Вообще же отмечу, что с приходом технологий стала меняться и ментальность медиков. К нам приезжают команды – специалисты из разных клиник, разного профиля – на обучение в Школе ЭКМО. И они с завидной жаждой, надеждой осваивают ЭКМО, которая может реально помогать пациентам, которая способна поднять их уровень знаний и статус как профессионалов. Мы берем с собой коллег в модульный ковид-центр, показываем технологию в деле, чтобы потом, столкнувшись именно с этой же проблемой у себя в регионе, они могли правильно применять ее.

Еще одно большое достижение – в кардиохирургическом центре осуществляют трансплантацию легких. К сожалению, остаются трудности с донорством, поэтому это достаточно редкие процедуры – проведено 18 пересадок, еще наблюдают часть пациентов, прооперированных за рубежом. К слову, это и в мире гораздо реже выполняемая операция. Команда ННКЦ прошла серьезную подготовку за рубежом. Самые мощные медицинские хабы – в Вене и Торонто, где делают около 120 трансплантаций в год, причем донор и реципиент могут быть из разных стран. Трансплантация легких – «кровавая» операция, но, к примеру, в Торонто специалисты достигли такого мастерства, что делают ее даже тем, кто не приемлет кровозамещения.

– Мы проходили специализацию в США, Англии, Германии. Больше всего поразил Венский клинический госпиталь, где приняли участие в нескольких трансплантациях легкого. Мы едем с шефом клиники в лифте, и я у него спрашиваю, можно ли пойти в реанимацию и посмот­реть больного. Он отвечает: я не знаю, в какой он реанимации, где есть место, туда мы и переводим больного. Интересуюсь, а если он на ЭКМО? То же самое – получаю ответ. В огромной клинике 8 реанимаций, и каждая из них может в любой момент принять такого специфического пациента, оказывая одинаковый уровень помощи. Это говорит об очень высоком уровне развития службы реанимации, о высочайшем уровне доверия и профессионального соответствия. Хочется, чтобы так было и у нас.

Коронавирус... в помощь

Период пандемии, особенно первые ее месяцы, врачи, думается, будут вспоминать так же неохотно, как ветераны – войну. Но с другой стороны, считает Лесбеков, к этому периоду надо относиться с благодарностью.

– Да, к сожалению, мы проопе­рировали меньше пациентов, потому что часть специалистов была переведена в центр интенсивной терапии на базе тубдис­пансера, к тому же летом мы были вынуждены закрыть госпитализацию по своим профилям и переквалифицироваться на борьбу с COVID-19. Единственное – детская служба не останавливалась, потому что детям, рождающимся с критическим пороками, помощь нужно оказывать неотложно. Как пандемия повлияла на нас? Мы стали более сильными. Все то, что мы делали раньше, было некой предуготовленностью. Сама работа, которая строится в кардиохирургии, именно такая, какой она должна быть при тяжелых инфекциях. И менеджмент, принятый в клинике, проявил себя хорошо в этих условиях.

Известно об этой инфекции было немного. Мы, владея английским, читали передовые статьи, общались с зарубежными коллегами. Итальянские врачи, образно говоря, сидя на вулкане, истощенные, с воспалившейся от масок кожей проводили вебинары, делали короткие презентации, делясь знаниями с другими. Увидев, что нет протоколов по лечению ковида, мы приняли участие в разработке отечественного протокола в части интенсивной терапии, выхаживания тяжелых пациентов и применения ЭКМО. Не было ничего отработанного по транспортировке пациентов. Помню, приехали в Караганду забрать пациента – ночью имплантировали ЭКМО, подготовили больного к транспортировке, а пилот говорит: «Я вас не повезу». А у нас куча оборудования, кровь перекачивается литрами... Но нашли взаимопонимание, доставили пациента. Для всех это было стрессовое время. Все приходилось отрабатывать на ходу, все старались отразить в протоколе, чтобы другие не столкнулись с такими трудностями. Это время много дало нашему коллективу в плане профессионального роста и в фундаментальном понимании этой болезни. Поэтому я говорю, что к этому периоду нужно относиться и с благодарностью. Мы приходим на помощь, потому что знаем, как это сделать безопасно. И, к счастью, в таком стрессовом режиме никто на рабочем месте не заболел. Болели, но заразились вне наших стен. Сохранить коллектив в таких условиях – это здорово.

Смотреть вперед

Поменялась ли за эти годы степень ответственности за то, что делаешь? Тимур Достаевич говорит, что ответственность всегда была высокой. И в первые годы работы в ННМЦ, когда тот был лидирующим центром, где проводились операции пациентам с нуля и до преклонного возраста, по любому диагнозу, и сейчас здесь, в кардиохирургическом центре, где выполняется еще более широкий спектр оперативных вмешательств.

– Но бремя ответственности еще более увеличилось за счет того, что теперь образовательная деятельность стоит наравне с производственной активностью. ННКЦ имеет серьезный симуляционный центр, где мы передаем навыки и врачам – хирургам, терапевтам, кардиологам, и медсестрам, и специалистам скорой помощи. Даже наша инженерная служба тесно общается с другими центрами – они тоже понимают, что должны отдавать свои знания. Раньше ведь как думали: изюминка должна быть своя у каждого профессионала, школа своя. Я не понимал раньше, как это – делиться своими знаниями? А когда стал общаться с Юрием Владимировичем Пя, который влегкую кому-то ассистировал, отдавая операцию, мог в любое время сняться и поехать куда-то на мастер-класс, то понял – чем больше он отдает, тем больше получает. И когда я сам стал отдавать знания, почувствовал, что это большое счастье. Отдаешь, но и приобретаешь многое сам: анализируешь, структурируешь свои знания. И теперь, когда видишь, что твои коллеги в регионах от обычного шунтирования перешли к клапанным процедурам, к хирургии аорты, то чувствуешь свою сопричастность. Вот эта отдача знаний, опыта здорово изменила философию Национального научного кардиохирургического центра.

Любой нормальный человек не останавливается на достигнутом, ему хочется большего. Интересуюсь, к чему нужно стремиться теперь, к каким вершинам?

– У меня есть три желания. Есть любимая, нужная всем работа, есть коллектив, который тебя не просто по взгляду понимает, а даже по тому, как ты подаешь руку во время операции. И хочется в этом оставаться долго. Второе – мне нравится отдавать знания. Колоссальное удовольствие получаю, общаясь со студентами Школы медицины Назарбаев Университета. Их двадцать каждый год, но это гиганты, они знают больше, чем мы, они умеют добывать знания и критически мыслить, они обучаются на английском. И третье – есть нужда, как и во всем мире, в профессиональном обществе. В Казахстане нет общества кардиоторакальных хирургов, вернее, мы организовали его, но пока оно существует на бумаге, де-юре. И поэтому у нас нет такой независимой, непредвзятой площадки, где бы люди нашего кардиохирургического профиля могли бы общаться, делиться, расти. Пока этого нет, все разрозненно, и чувствуешь за это ответственность. Что-то должно всех объединять, и эта огромная работа тоже ждет, в том числе и моего участия.