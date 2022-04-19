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Время сайгачат
Галина Вологодская

В Восточном Казахстане популяцию сайгаков на период отела взяли под усиленную охрану.

Акция «Сайгак», которая будет проходить с 15 апреля по 15 мая, призвана защитить степных антилоп от браконьеров на время, когда животные обзаводятся потомством. Как рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сам факт появления антилопы в степной местности на юго-западе области – отличный знак. Это значит, популяция, занесенная в Красную книгу Казахстана, растет и осваивает новые места обитания.

По словам специалистов, вторая половина апреля – май – время рождения малышей. Самочки уходят из стада, стараясь выбрать участки, где более густая растительность. Первые дни детеныши совершенно беспомощны, они просто лежат на земле, пытаясь спрятаться от хищников, включая лисиц и беркутов. Выживают далеко не все. Но примерно через неделю малыши начинают следовать за мамой, трогательно перебирая ножками. А еще полмесяца спустя молодняк полноценно вливается в стадо.

«Коронка» сайгаков – полупрозрачные лирообразные рога длиной примерно 30 сантиметров. Причем рожки у детенышей начинают расти почти сразу пос­ле рождения.

Казахская степь – идеальное место для обитания сайги. Этим животным не нужно много воды, корма хватает даже в засушливое лето. Они очень выносливы. Благодаря природной быстроте антилопы легко уходят от волков. Единственное, что способно серьезно навредить редкому животному, это браконьерская охота.

Поэтому на период отела сайги в регио­не сформированы мобильные группы, обеспеченные автотранспортом высокой проходимости. Выставлены блокпосты в Аягозском, Абайском районах, а также на землях, прилегающих к Семею. Охота на редкое животное запрещена. В случае браконьерства виновные наказываются лишением свободы от трех до 12 лет с конфискацией имущества.

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