Время сажать деревья

Специалисты депар­тамента экологии Мангистауской области совместно с коллегами областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования приняли участие в социальной экологической акции «Посади дерево».

Общими усилиями только за один день было посажено 1 000 саженцев. На следующей неделе на улицах региона планируется посадить еще 2 000 молодых деревьев. Участники акции уверены, что деревья, подготовленные сот­рудниками Мангышлакского ботанического сада, обязательно примутся, и через несколько лет тополя, акации айланты и ясеня украсят пейзажи родного края.

Организаторы экоакции призывают горожан принять активное участие в осенних работах по озеленению.

– Все, кто принял участие в акции, в один голос заявили о том, что хотят видеть областной центр красивым и чистым. Думаю, это должно стать масштабным движением, в котором важно участие каждого гражданина, – говорит руководитель депар­тамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов. – Хочется верить, что найдутся люди, которые захотят соз­дать инициативную группу, куда войдут представители разных возрастов и профессий, объединенные единым желанием сделать лучше мир вокруг себя.

Организаторы акции уверены: если каждый житель региона посадит хотя бы одно дерево, край расцветет и преобразится.