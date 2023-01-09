Время скоротечно

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Виталий Хан, профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Прошел ровно год после январской трагедии, оставившей неизгладимый след в истории государства и памяти нашего народа.

Нам до сих пор кажется, что это все было только вчера. Еще до конца не зажили раны, но вместе с тем мы уже в состоянии взглянуть на произошедшие события с холодной головой и без излишних эмоций дать им объективную оценку.

В течение года благодаря кропотливой работе следственных органов под надзором, координацией, а где-то и под руководством прокуратуры была восстановлена объективная картина произошедшего, полная хронология событий, роль каждого участника, вовлеченного в орбиту преступно-контролируе­мого хаоса. Впервые в истории наше общество и государство ощутили на себе попытку подрыва конституционного строя, осуществления государственного переворота, насильственного захвата власти при помощи противоправных действий в форме террористических актов и государственной измены.

Действия преступников были направлены на уничтожение органов государственного управления, аэропортов, телевидения и связи. Организаторы террористических акций в открытой форме призывали стрелять в головы правоохранителям, захватывали машины военнослужащих с целью совершения наезда на оцепление военных. Исполнителями разработанного сценария стали криминальные авторитеты, представители экстремистских движений, организованных преступных групп, а также приверженцы деструктивных религиозных течений. Кроме того, их ряды были пополнены иностранными гражданами.

Восстановление порядка, общест­венной и национальной безо­пасности, предотвращение посягательств на главную ценность нашего государства – человека, его жизнь, здоровье, права и свободы – стало возможным исключительно благодаря волевым, решительным и компетент­ным действиям законно избранного Президента, не оставившего свой пост, а стремительно пре­одолевшего сложившийся кризис.

И теперь нашими главными задачами должны стать извлечение уроков, осмысление и критическая оценка произошедшего, понимание нашей силы, которая находится исключительно в единстве народа, вне зависимости от национальной, языковой и иной принадлежности, защита конституционных ценностей, участие в трансформации общественных и государственных приоритетов, обусловленных политикой Президента страны.

Трагический январь стал следствием низкой культуры проведения мирных собраний и митингов, взаимодействия представителей институтов власти и населения, коррупции, отклонения от принципа меритократии. Это именно те проблемы, которые поэтапно решаются Президентом страны, формирующим модель слышащего государства, совершенствующим механизмы кадровой политики государственной службы, внедряющим процедуры демократического выбора, которые требуют не только активной поддержки, но и участия со стороны гражданского общества.

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