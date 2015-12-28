​Время собирать камни

фото из архива театра

Четверо взрослых детей собираются на юбилей матери. Живя в одном городе, они годами не видят друг друга. С матерью (Роза Аширбекова) живет только младший сын (Асет Умбетбаев), передвигающийся на коляске юноша-инвалид. Это он уговорил мать провести 70-летие в кругу детей, и теперь, с нетерпением прислушиваясь к каждому звуку, ждет, когда же появятся брат, сестры, невестка и зятья.

И вот они один за другим переступают порог дома своего детства. Сначала появляется старшая сестра (Райхан Калиолдина). Быстренько чмокнув мать в щечку (как будто и не было четырехлетней разлуки), она деловито приступает к делу: требует жилищные купоны. С появлением других брата и сестры и вовсе разворачивается скандал, порой переходящий в рукопашный бой. Детям и дела нет, что мать и младший брат живут в доме, который давно требует ремонта. Каждый из них озабочен собственными проблемами. Ради их разрешения они не пощадят никого…

Признаться, наш зритель не избалован такими постановками – честными, очищающими душу.

– Смотреть такие правдивые спектакли, конечно, горько, но ведь эта постановка о каждом из нас, – говорит драматург Дулат Исабеков. – Когда видишь себя со стороны, начинаешь размышлять, вспоминаешь, например, каким сам был сыном. Мы ведь в суматохе городской жизни забываем о самых дорогих и близких людях. Особенно этому подвержены выросшие в городе дети, ставшие более эгоистичными. С годами, еще более очерствев душой, перестают замечать и собственных детей. Старшая дочь главной героини оставшегося у соседей сына явно воспринимает как обузу, потому и не взяла его на семейный праздник. Она в этом боится признаться даже самой себе...

«Кого винить в том, что дети стали законченными эгоистами?» – задается вопросом зритель. Может быть, мать, которая выкормила, выучила и отпустила их в большой мир? Но ведь так было испокон веков у всех народов: дети рождаются, чтобы улететь из родительского гнезда. А наше стремительное время, все мы знаем, настолько жесткое, что подминает под себя любого. И на сцене дети этой матери, что уж там скрывать, не просто его случайные жертвы, они – мы сами, которые вынуждены принимать правила нового времени.

Пример – муж старшей дочери (Куаныш Турдалин). Он был когда-то другим: надежда курса, а потом подающий большие надежды талантливый инженер. Но волчьи законы, следовать которым принуждало начальство и толкала жена, оказались не по нему. Он потерял себя, превратившись в жалкое, плаксивое, ежесекундно унижаемое и оскорбляемое женой существо.

Увидев, какими душевными инвалидами стали родные люди, передвигающийся на коляске юноша добровольно уходит из жизни... А ведь герои пьесы когда-то были хорошими и милыми детьми, вместе с мамой мечтавшими о будущем. Теперь единственным напоминанием о счастливом солнечном детстве, где все любили друг друга, остались лишь старый дом под сенью яблоневого сада да деревянная лошадка-качалка.

«О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!» – восклицала в чеховском «Вишневом саде», прощаясь с поэзией прежней жизни, сентиментальная, но абсолютно ко всем равнодушная Раневская. Герои же казахской драмы (и дебелая матрона – старшая дочь, и крупный начальник – старший сын (Асет Имангалиев), собравшись в доме, где прошло их детство, с ностальгией вдыхают аромат яблок, украдкой садятся на лошадку-качалку и обнимают ее. Но это лишь секундные чувства, а потом – снова в бой...

В «Вишневом саде» в угоду новым временам пустили под топор красу губернии – вишневый сад. В «Одинокой яблоне», получается, отдали в жертву рыночному молоху патриархальный, в хорошем смысле, уклад жизни, где Мать и старейшины были сердцем и совестью большой семьи. Вне этого уклада семейное дерево засыхает, и члены семьи «отпадают», как засохшие ветки.

– Мне хочется, чтобы эта семейная драма приблизила родителей и детей друг к другу, – говорит режиссер «Одинокой яблони» Мурат Ахманов. – Сейчас мы все живем как-то очень обособленно, исчезла радость общения, отчуждение поселилось в каждом из нас. А семья, хочу напомнить всем, – это маленькая модель государства.