Время собирать «камни»... Свежий выпуск Юрий ЛИФИНЦЕВ

Начался визит с трогательной церемонии наг­раждения победителей и призеров турнира на Кубок акима Алматы, которая сос­тоялась на малой арене Дворца спорта им. Балуана Шолака. Кейт Кейтнесс вручила медали спортсменам-инвалидам и команде ветеранов, игрокам сборной Казахстана, особо отличившимся в ходе розыгрыша традиционных призов.

А затем гости дали пресс-конференцию. В ней также участвовали руководитель дирекции международных спортивных проектов города Алматы Илья Уразаков и президент Ассоциации керлинга Казахстана Виктор Ким.

Кейт Кейтнесс особо подчеркнула, что во всемирной федерации внимательно наблюдают за тем, как развивается керлинг в Казахстане, изучают состояние дел в этом виде спорта, готовы оказывать методическую помощь.

Интерес спортивного сообщества подогревается еще и тем обстоятельством, что керлинг входит в программу 28-й Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2017 году в Алматы, а еще это – олимпийский вид спорта. А Казахстан, вполне возможно, станет хозяином зимней Олимпиады-2022.

Но к универсиаде и Олимпиаде нужно очень тщательно готовиться. Гости прекрасно осведомлены, что в Казахстане пока недостаточное количество ледовых арен, специалистов по приготовлению нужного для керлинга льда, тренеров и судей международного уровня. Это положение нужно менять.

В ноябре 2015 года во Дворце спорта им. Балуана Шолака пройдут крупные международные тестовые соревнования – Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по керлингу с участием команд из Южной Кореи, Китая, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Монголии и ряда других стран. Руководство WCF планирует оказать казахстанцам всестороннюю помощь в организации и проведении и этого турнира, и студенческих состязаний 2017 года.

Гости были приняты акимом города Ахметжаном Есимовым, с большим интересом осмотрели спортивные объекты будущей универсиады, дали ценные советы казахстанским коллегам.



