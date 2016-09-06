Время совершения Курбан айт намаза объявил ДУМК

Праздничный Курбан айт намаз во всех городах Казахстана начнется по времени Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.
По традиции утро первого праздничного дня Курбан айта для верующих начнется с молитвы. Только после айт-намаза можно совершать жертвоприношение.
В этом году Курбан айт выпадает на понедельник 12 сентября. Этот день считается выходным. Последующие два дня праздника будут рабочими.
Время айт намаза в регионах соотносится с временем в административных центрах:
Астана: 7.30 утра
Алматы: 7.00 утра
Караганды: 7.30 утра
Костанай: 8.30 утра
Петропавловск: 8.00 утра
Семей: 7.00 утра
Усть-Каменогорск: 7.30 утра
Павлодар: 7.30 утра
Кокшетау: 7.30 утра
Уральск: 7.50 утра
Мангыстау: 7.40 утра
Атырау: 8.00 утра
Актобе: 8.00 утра
Талдыкорган: 7.00 утра
Кызылорда: 8.00 утра
Шымкент: 7.40 утра
Тараз: 7.30 утра.
