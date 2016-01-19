​Время созидания

Всецело поддерживаю депутатскую инициативу. Мы не можем не видеть, что в мире нарастают кризисные явления. А так как Казахстан – часть большого мира, то кризис не может не кос­нуться нас. Поэтому государству как никогда необходима внутренняя политическая и экономическая стабильность. Если экономика страны и дальше будет развиваться высокими темпами, то вместе с ней будет прогрессировать и культура. Президент Нурсултан Назарбаев, подчеркивая важность развития культуры, называет ее генетическим кодом нации. И наша задача – не только не утратить этот код, но и всемерно его поддерживать.

Обновленный Парламент, как считают эксперты, – это хорошая возможность заявить об активности государства. Тем более что Казах­стан движется по пути реформ, обозначенных в ключевом документе – Плане нации «100 конкретных шагов». И новый Мажилис может с новыми силами взяться за осуществление гран­диозных планов, которые намечены Главой государства. Это будет ответом на глобальные вызовы современности.

Важную лепту в развитие страны вносят и театры. В том числе детские, которые всегда были причастны к благородному делу формирования духовных ценностей общества, всегда выполняли почетную миссию воспитания гражданина. Мы понимаем, что никакие экономические и социальные достижения не сделают государство сильным и процветаю­щим, если оно не будет духовно богатым.

В своем театре мы стараемся делать все, чтобы прививать молодым гражданам нашей страны главные человеческие ценности – патриотизм, нормы морали и нравственности, принципы межнационального согласия. Это прямая задача театра для детей и юношества. У нас, в Казахстане, она базируется на идее «Мәңгілік Ел». В своей каждо­дневной работе мы основываемся на словах Президента о том, что сильный Казахстан – это прежде всего мир и согласие в нашем обществе, единство нашего народа. Подобные постулаты особенно актуальны сегодня, ведь нынешний год – это год 25-летия Независимости нашего государства. Этой дате будет посвящен IV Респуб­ликанский фестиваль «Солнечный круг», который ежегодно проводит наш Театр юного зрителя.

А наш тюзовский кружок «Ручей-ручеек» начинает работу над спектаклем по книге известного детского писателя Владимира Киселева «Девочка и птицелет». По погружению автора в мир юношеской психики эту повесть порой сравнивают с таким классическим произведением, как роман американского писателя Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Для нас обращение к этому произведению ценно тем, что книга Владимира Киселева погружает подростков в фантастический мир, пробуждая в них творческие начала. И кто знает, может, завтра эти детские мечты станут реальностью? Не случайно Президент говорит о том, что высокие мечты обязательно ведут к вершинам, к тому созидательному началу, которого требует от нас время. Хотя мы понимаем, что дает о себе знать мировой экономический кризис, который своим крылом задел и Казахстан. Но мы не опускаем руки. Более того, у нас большие планы на будущее.

Сложившаяся в Казахстане сис­тема финансирования культуры позволяет нам стратегически выверять качественный творческий рост театра, создающего яркие детские спектакли. Сейчас в репертуаре их порядка 40, причем самых разных – веселых и грустных, сказочных и поэтических, ориентированных на разные возрастные группы. Мы обращаем внимание не только на то, чтобы новые постановки сохраняли высокий художественный уровень, но и несли мощный позитивный заряд, воспитывая маленьких зрителей в атмосфере любви, добрососедства. Это особенно важно в наше непростое время, когда на юные неокрепшие души обрушивается немало негатива.

Мы согласны с классиками детской литературы, которые считали, что только подлинно талантливые произведения будят и воспитывают мысль ребенка. Поэтому детям нужно настоящее искусство, доступное их пониманию, ведь ребенок в каждой сказке, в каждом художественном произведении видит жизнь. Он не развлекается, а учится. Поэтому театр для детей должен ставить пьесы, заключающие в себе большие идеи, но не в скучной форме, а в живых образах. Эта традиция со времен Наталии Сац всегда была и будет продолжена в новых постановках, которые наши юные зрители увидят в нынешнем году.

Мы реализуем и гастрольную политику. Сейчас ведутся переговоры с Кыргызским театром русской драмы, куда наш театр намерен поехать нынешним летом. Кроме того, надеемся, что побываем у своих шымкентских друзей в рамках обменных гастролей. Так как мы, казахстанцы, все вместе строим государство, устремленное в будущее, то и нашему театру нужны молодые, креативно мыслящие актеры. Мы надеемся, что в текущем году нам удастся реализовать совместный проект с Национальной академией искусств им. Т. Жургенова и набрать курс, который будет готовить для нас актерскую смену.