​Время строить

Валентина МИХНО, директор ТОО «СКФ «Отделстрой», депутат Уральского городского маслихата

Абсолютно согласна с тем, что 25-летие Независимости – это, как подчеркнул Нурсултан Абишевич, «великий юбилей и всеобщее торжество». Очень почетно и ответственно сознавать, что наш коллектив тоже причастен к праздничному настрою. Несколько дней назад мы сдали в эксплуатацию новую школу в поселке Озерное Зеленовского района. Нужно было видеть радость родителей и учеников. Ведь ребятам до этого приходилось ездить на занятия в районный центр. Более того, школа для небольшого села – это центр культурной жизни и перспектива роста.

У сельского акима уже появились заявления на земельные участки. Это значит, что молодежь будет строить свои дома, а не стремиться уехать в город. На новоселье люди благодарили Главу государства за то, что главной задачей в стране был и остается рост уровня жизни и благосостояния. Это действительно так. В прошлом году мы сдали в эксплуа­тацию 72-квартирный жилой дом в Уральске, а сейчас приступили к возведению 156-квартирного. Всего в год 25-летия Независимости в областном центре ключи от новых квартир получают порядка полутора тысяч семей.

Мы гордимся тем, что благодаря мудрой и дальновидной политике Президента живем в мирной стране, где стабильность и единение объявлены главными ценностями. Новый Дом дружбы, строительство которого также было доверено нашей компании, стал настоящим центром общественного согласия. Мои чувства, испытанные во время выступления Лидера нации на торжественном собрании, можно выразить известными строчками: радуюсь, что мой труд вливается в труд моей республики!

