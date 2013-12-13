Меня, как представителя репрессированного в сталинское время народа, особо затронули кадры, касающиеся обстановки конца 50-х и первой половины 60-х годов прошлого столетия. Тогда в людях жил страх от недавнего прошлого, о котором нынешняя молодежь знает лишь по документальным фильмам и публикациям в газетах и журналах, посвященным «пятнам» истории СССР. Молодой Султан с болью в сердце воспринимал те страшные времена, которые пришлось пережить миллионам советских людей. При этом он оставался честным человеком, живя в такой атмосфере и обстановке, когда оставаться таким было очень нелегко. А свое отношение к событиям тех лет наш Лидер нации в свое время продемонстрировал личной инициативой создания в селе Акмол музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Президент Нурсултан Назарбаев прошел суровое воспитание историей, которое закалило его характер и душу, помогло ему самому стать Личностью.

Герихан ЯНДИЕВ, председатель ОО «Акмолинское областное чечено-ингушское общество «Вайнах», предприниматель, Кокшетау