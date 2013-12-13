Время суровых испытаний

Общество
735

15Меня, как представителя репрессированного в сталинское время народа, особо затронули кадры, касающиеся обстановки конца 50-х и первой половины 60-х годов прошлого столетия. Тогда в людях жил страх от недавнего прошлого, о котором нынешняя молодежь знает лишь по документальным фильмам и публикациям в газетах и журналах, посвященным «пятнам» истории СССР. Молодой Султан с болью в сердце воспринимал те страшные времена, которые пришлось пережить миллионам советских людей. При этом он оставался честным человеком, живя в такой атмосфере и обстановке, когда оставаться таким было очень нелегко. А свое отношение к событиям тех лет наш Лидер нации в свое время продемонстрировал личной инициативой создания в селе Акмол музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Президент Нурсултан Назарбаев прошел суровое воспитание историей, которое закалило его характер и душу, помогло ему самому стать Личностью.

Герихан ЯНДИЕВ, председатель ОО «Акмолинское областное чечено-ингушское общество «Вайнах», предприниматель, Кокшетау

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Даже дедушке нет места
Вкус Нового года
Жизнь с ракеткой в руках
Дедом Морозом может стать каждый
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Объехать всю планету
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре –…
«Threads сәрсенбі»: как онлайн-челлендж стал главной площад…
Около 15 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]