Время «сверить часы»

Недавнее расширенное заседание Правительства с участием Главы государства стало подтверждением неизменности курса политических реформ и обеспечения дальнейшего экономического развития страны.

Нестабильная ситуация в мире требует системной и последовательной работы, решений, опирающихся на четкие прогнозы при разных сценариях развития событий на внешнем и внутреннем рынках.

К сожалению, масштабы инфляции практически нивелировали достижения отечественной экономики за полгода. В результате отмеченный экспертами рост экономических показателей не привел к улучшению благосостояния граждан, тогда как Президент неоднократно отмечал, что главным критерием успеха страны должны быть рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.

Вполне ожидаемым стал выговор министру сельского хозяйства. В нашей стране свыше 40% граж­дан проживают в сельской местности, выделяются субсидии и другие меры поддержки сельского хозяйства, но в результате именно среди сельчан самый низкий уровень жизни, а рост цен в большей мере отразился на товарах, производимых в агросекторе. В данной ситуации становится очевидным, что контроль цен и их сдерживание не позволяют решать проблемы системно.

Еще один важный момент – развитие регионов. Год назад перед Правительством была поставлена задача снижения диспропорций в развитии областей. Замечание Главы государства относительно низкой эффективности работы руководителей регионов я бы отнесла ко всему Правительству. Не могут быть неэффективными только руководители регионов, причем все одновременно.

Полагаю, что проблема в первую очередь в отсутствии эффективной связи между центральными государственными органами и акиматами. Зачас­тую центральные госорганы формируют политику, ориентируясь на средние показатели по стране. А по факту у нас даже в рамках одной области может кардинально различаться положение от района к району.

В результате мы получаем ситуацию, когда в рамках одного проекта предлагаем гражданам переезжать из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, при этом в вопросах развития инфраструктуры отдаем предпочтение более густонаселенным, как правило, трудоизбыточным регио­нам, а те области, куда людям рекомендовано переезжать, остаются без инфраструктуры для этих самых переезжающих. С одной стороны, не справляемся с тем, чтобы выдать заработную плату учителям в срок, с другой – запускаем программу с выделением двойных окладов тем, кто из города поедет работать в сельскую местность. Получается, что правая рука не всегда знает и понимает, что делает левая...

Нам принципиально важно обеспечить регулярную и эффективную связь между центральными госор­ганами и регионами на принципах равной ответственности.

Состоявшееся расширенное заседание – это своего рода возможность «сверить часы» и расставить приоритеты, поскольку казахстанская экономика находится под огромным внешним давлением, и в этих условиях от Правительства мы ожидаем оперативных и эффективных решений.