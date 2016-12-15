​Время свершений

Достижения ТОО «Жан-Арай» в очередной раз оказались на первых страницах местных газет. Казахстанское интернет-сообщество в рамках национального конкурса на звание «Народный любимец-2016» в номинации «Лучший фермер Казахстана» выб­рало большинст­вом голосов Бахдау­лета Махашова – генерального директора кызылординской компании, признав его самым компетент­ным и успешным руководителем кресть­янского движения в стране. И, надо сказать, было за что.

В 2016 году ТОО «Жан-Арай», объединяющее шесть местных рисоводческих хозяйств (ТОО «Достык Жер МК», КХ «Кызылдихан», КХ «Бак», ТОО «Тугес­кен», ТОО «Шаган Жер», КХ «Ак Жарма») с общей площадью рисового клина почти 6,5 тыс. га, продемонстрировало впечатляю­щие трудовые достижения. В среднем с каждого гектара рисоводы компании собрали по 63,5 центнера жемчужного зерна местного бренда «акмаржан» и акклиматизированных российских сортов «лидер» и «янтарь». Это почти на 10 цент­неров больше, чем в среднем по региону, а в главной рисовой житнице страны впервые за годы независимос­ти урожайность злака достиг­ла рекордных 54,9 цент­нера с каждого гектара!

В текущем году ТОО «Жан-Арай» вновь расширило свою деятельность. Приступило к созданию крупнейшего птицеводческого комплекса полного цикла по производству 10 тыс. тонн мяса гусей породы линда и пекинских уток ежегодно, обзавелось 1 700 га поливных земель под кормовые культуры – кукурузу, пшеницу и люцерну. А сейчас готовит кызылординцам новогодний сюрприз. Вскоре начнется поставка в местную торговую сеть первых партий полезных и вкусных мясных деликатесов: 11 видов различной продукции – от фарша до печени и, конечно же, охлажденных тушек гусей и уток.

…Примечательно, что высокой популярности отечественного сельхозпроизводителя отчасти поспособствовал лично Президент Нурсултан Назарбаев.­ В прошлом году во время рабочей поездки в Приаралье Глава государства посетил новый аграрно-производственный комплекс (передовые комбикормовое, мукомольное и рисоперерабатывающее производства), построенный ТОО «Жан-Арай» в рамках индуст­риально-инновационной прог­раммы региона. На встрече с Лидером нации предприниматели поделились своими планами, реализация которых и привела кызылординскую компанию к лидерству в АПК в сфере переработки сельхозпродукции и народному признанию.

Красноречиво доказывают успехи ТОО «Жан-Арай» и актуальность государственной поддержки, сделавшей возможной реализацию весьма важного для региона проекта, который уже оказывает позитивное влияние на развитие животноводства. Входящий в комплекс первый в Приаралье завод по производству комбинированных кормов способен обеспечить более половины потребности области в этой продукции. Неудивительно, что на всех этапах строительства аграрно-производственного комплекса инициатору проекта было оказано полное содействие со стороны исполнительных органов и местных институтов развития.

Для реализации прорывного проекта ТОО «Жан-Арай» объединило усилия с АО «СПК «Байконур» (его доля – 49% – уже выкуплена ТОО «Жан-Арай»), совместно учредив ТОО «Жан-Арай Жем». В южной промзоне под комплекс местные власти выделили земельный участок площадью 10 га, к которому в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» подвели все необходимые инженерные коммуникации, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и даже 500-метровую железнодорожную ветку. Воспользовались рисоводы и другими инструментами ДКБ-2020: при поддержке регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» привлекли доступный банковский кредит. В совокупности это позволило руководству ТОО «Жан-Арай» начать осуществлять свою давнюю мечту – построить современный комплекс с передовым оборудованием, который объединит все циклы производства по принципу кластера.

Торжественное открытие раскинувшегося на шести гектарах производственного комплекса состоя­лось в мае прошлого года. Был запущен комбикормовый завод производственной мощностью 80 тонн в сутки. Для его оснастки ТОО «Жан-Арай» привлекло ведущую немецкую компанию PETKUS Technologie GmbH, которая смонтировала автоматизированные линии по выпуску гранулированного и рассыпного корма. В ассортименте уже четыре вида продукции: универсальный, для домашней птицы, для мясного животноводства и полнорацион­ный корм для повышения продуктивности дойного стада КРС. В составе каждого – до 11 видов злаков, специальные витаминизированные добавки и набор микрокомпонентов. При этом в ТОО «Жан-Арай» всегда идут навстречу клиентам, выпус­кая корма с более разнообразной рецептурой. И клиентская база неуклонно растет.

К примеру, тесно сотрудничает предприятие с крупнейшим на юге Казахстана молочнотоварным комплексом, построенным АО «Рза» в 2010 году в Казалинском районе также по программе индустриально-инновационного развития. Состав для молочного КРС был разработан совместно с этой компанией, располагающей многотысячным поголовьем коров голштино-фризской породы и приобретающей крупные партии продукции. Охотно работают с ТОО «Жан-Арай» и другие молочные фермы, крупные, средние и мелкие откормочные площадки, общее количество которых за последние годы в регионе приблизилось уже к трем десяткам. Да и содержащие скот и птицу частники все чаще отдают предпочтение высококалорийной местной заводской продукции, которая к тому же выигрывает и в цене у привозной. Традицион­ная рисовая мучка, кормовое зерно остались в прошлом. Гранулированный и простой рассыпной корм питательнее и эффективнее: после замачивания его масса в разы больше.

Строятся в регионе и крупные животноводческие комплексы, которые наверняка еще основательнее упрочат позиции ТОО «Жан-Арай». Растут и собственные потребности предприя­тия в кормах. Компания уже занялась выращиванием гусей и уток, а в планах – аналогичный комплекс по производству мяса бройлерных кур и индеек. А это делает актуальным расширение собственных посевов кормовых культур, и с 2017 года будут задействованы приобретенные земельные угодья.

Уже ввело в эксплуатацию ТОО «Жан-Арай» рисоперерабаты­вающий завод мощностью 150 тонн в сутки. Работая в этом бизнесе с 2002 года, руководство компании с особым пристрастием подошло к его оснастке. Предпочтение было отдано ведущим южнокорейским и китайским производителям, которые смонтировали высокотехнологичные автоматизированные линии и обучили местный персонал тонкостям работы с ними. Оправдалось стремление Бахдаулета Махашова строить производство с запасом мощности под рост урожайности. Расширяется спрос на товарный рис как в регионах страны, так и за пределами Казахстана: в России, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, с которыми ТОО «Жан-Арай» сотрудничает уже долгие годы. Высокое качество получаемой крупы подтверждено не только собственной лабораторией, но и международными сертификатами. Завод уже практически вышел на номинальную мощность – работает в две смены.

Продвигается кызылординская компания и в создании мукомольного производства. Заказано оборудование для макаронного цеха, которое позволит предприятию наладить выпуск полутора десятков видов мучной продукции, в том числе лапши быстрого приготовления. Обязательно появятся и изделия из рисовой муки, которые расширят кластерный цикл в производстве риса. Не забывают в ТОО «Жан-Арай» также о четырех гектарах пока еще пустующей земли. К примеру, недавно на комп­лексе побывали представители Ирана, которые рассматривают возможность совместного строи­тельства на свободном участке крупной высокотехнологичной теплицы. Есть и другие идеи. И нет сомнений в том, что Бахдау­лет Махашов реализует их, и предприятие, которое с учетом новых производственных объектов уже объединило под своим крылом более 1 100 тружеников, будет рас­ти и развиваться, обеспечивая местных жителей новыми рабочими местами, а казахстанцев – разнообразной и качественной продукцией.

инфографика Александра Погребицкого

Прямая речь

Нурдаулет МАХАШОВ, заместитель директора по производственным вопросам:

– В последние годы много говорится о новой индустриальной революции в мире, и мы видим, что это не просто слова. В прогрессивных странах повсеместно внедряются новые технологические решения, снижаются издержки за счет автоматизации производственных процессов. Рад, что и мы не отстаем, идем в ногу со временем.

Среди 900 уже запущенных в рамках ГПИИР новых производств наше не самое крупное и важное в масштабах страны. Тем не менее мы получили большую поддержку от государства в реализации своего проекта на всех этапах. Побывал у нас и лично Президент Нурсултан Назарбаев. Столь высокое внимание окрыляет коллектив, показывает, что все наши старания очень ценны не только для предприятия, благополучия наших семей, но и для всей страны. Это вдохновляет и настраивает нас на еще большую отдачу, новые свершения в бизнесе, которые укрепляют экономику и поддерживают социальные программы государства.

Куат ШАКИЗАДАЕВ, главный технолог аграрно-производственного комплекса:

– Государство помогло нам построить по-настоящему современные производства, которыми можно гордиться. Наши новые заводы демонстрируют значительный прогресс по всем показателям эффективности. На высоком уровне качество продукции, производительность труда, энергоэффективность оборудования.

Отличную оценку заслуживает инициированная Президентом Нурсултаном Назарбаевым ГПИИР, ставшая большим благом для страны и конкретно нашего предприятия. Благодаря государственной поддержке мы вышли на совершенно новый уровень развития производства, расширяем профиль деятельности. Немаловажно и то, что и местное население получает выгоду. На комплексе уже создано порядка 150 хорошо оплачиваемых рабочих мест. И это еще не все. Скоро откроется немало вакансий в макаронном цехе, будут строиться и другие производства на территории комплекса.

Арман АЙМАХАН, оператор комбикормового завода:

– Я очень рад, что заполнил вакансию на этом комплексе. Признаться, не ожидал, что возьмут – приехал по объявлению из Жанакорганского района накануне открытия, когда завершался монтаж оборудования завода. По профессии я системный техник, специалист по обслуживанию компьютерной техники. Работал в различных организациях, даже в акимате. На селе с моей специальностью много не заработаешь.

Работа у меня ответственная и интересная. Весь производственный процесс отслеживаю на экране монитора. Оборудование не подводит, сказывается знаменитое немецкое качество. Все заказы выполняем своевременно. Радует, что на нашу продукцию растет спрос, расширяется клиентская база.

Доволен и заработной платой, помогло мне руководство решить вопрос с проживанием в областном центре. Нравится наша столовая, в которой организовано полноценное трехразовое питание, причем абсолютно бесплатное. Добрых слов заслуживает и коллектив. У нас много молодежи, опытных наставников, создана хорошая атмосфера для труда.

Бахытжан ТУМУРЗАЕВ, механик рисоперерабатывающего завода:

– Горжусь нашим аграрным комплексом. Наконец-то в Приаралье появляются эффективные производства, которые демонстрируют достижения научно-технического прогресса XXI века. Говорю это как специалист с более чем 20-летним стажем, которому удалось поработать не на одном рисоперерабатывающем производстве. Начинал еще с построенного в советские времена в Кызылорде рисзавода, который уже много лет простаивает.

Наш комплекс раз в сто меньше, при этом лишь немного уступает в производственной мощности, а по обслуживанию вообще не идет ни в какое сравнение – разница как между небом и землей. На заводе все процессы автоматизированы, выход готовой продукции после обработки зерна значительно больше, потому что шлифовка проходит бережно, сохраняя все полезные свойства злака. Я очень доволен, что мы построили этот комплекс, который производит качественную и востребованную на рынке продукцию.

Гульнар БАЙМЕНОВА, лаборант рисоперерабатывающего завода:

– Сегодня прилавки торговых центров буквально завалены продуктами питания. Чтобы пробиться к покупателю, честные производители главный упор делают на качестве. На всех предприятиях ТОО «Жан-Арай» это главный приоритет.

Свою продукцию мы контролируем на всех этапах производства, начиная с посевного материала, который выращивает одно из наших хозяйств. Непосредственно в аграрно-производственном комплексе на анализ отбираются пробы зерна с каждой прибывающей к нам машины, затем отслеживаются условия хранения, в том числе параметры влажности, вплоть до попадания риса-сырца на обработку. Предусмотрен на системной основе и контроль качества готовой продукции.

Руководство компании позаботилось о том, чтобы лаборатория была оборудована под стать рисоперерабатывающему заводу, есть все необходимое для работы. Достойные условия созданы для сотрудников. По соседству с лабораторией – комната отдыха, в столовой готовят вкусные завтраки, обеды, ужины – бесплатно для всех сотрудников. Не скупится руководство и на оплату труда, при этом получаем и премии.

Максут ЖИРЕНОВ, главный птицевод:

– Птицеводство в Приаралье практически не развито. Доля птицы в производстве мяса в регионе менее 1%. И мне импонирует, что ТОО «Жан-Арай» решило восполнить этот пробел.

В начале нынешнего года компания основательно взялась за создание птицеводческого комплекса в поселке Айдарлы, приобрела инкубаторы, 10 тысяч яиц гусей и уток. Все, что запланировали, выполнили, возведены необходимые производственные, вспомогательные и бытовые помещения. Выращена первая партия птичьего поголовья. Скоро начнем поставку готовой продукции, включая полуфабрикаты. Уверен, что кызылординцы по достоинству оценят наши старания. А в следующем году начнем реализацию населению и молоди – утят и гусят. На эту продукцию высокий спрос, особенно в сельской местности, где у многих есть условия для выращивания неприхотливой водоплавающей птицы.