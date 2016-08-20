​Время свершений

Продолжается рабочая поездка депутатов Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркиной и Айзады Курмановой по Павлодарской области. Депутаты посетили департамент «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», осмотрели строящийся детский сад на 280 мест и ознакомились с реконструкцией автомобильной магистрали Центр–Восток, по направлению от Астаны до Усть-Каменогорска через Павлодарскую область. Затем мажилисмены встретились в городском молодежном парке им. Ю. Гагарина с бойцами «Жасыл ел» и членами МК «Жас Отан». Определяя главную тему бесед, Айзада Курманова сказала:

– Альтернативой идеологии потребления должно стать воспитание трудом, – об этом неоднократно говорит Глава государства Нурсултан Назарбаев. В программном документе «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Елбасы особо подчеркнул, что все экономические и культурные богатства создаются человеческим трудом. Радует, что год 25-летия Независимости Казахстана молодежь Прииртышья отмечает реальными трудовыми делами. Инициатива Президента о возрождении студенческих строительных отрядов нашла широкую поддержку среди молодежи павлодарского Прииртышья. Вот уже 11 лет отряды «Жасыл ел» выходят на различные объекты в трудовой семестр.

К словам депутата следует добавить то, что в этом году в Павлодарской области на поддержку трудовых отрядов «Жасыл ел» была выделена рекордная сумма – более 73 млн тенге. Этим летом почти две с половиной тысячи молодых людей работали в 14 отрядах «Жасыл ел». В частности, в археологическом, сервисном EXPOYouthteam и «Ашық жүрек» для молодежи с ограниченными возможностями. 150 ребят трудились на объектах программы «Нұрлы жол». В этом году в ходе областной акции «25 дворов к 25-летию Независимости» 25 бойцов «Жасыл Ел» привели в порядок детские площадки, покрасили скамейки, качели, горки, турники и песочницы, побелили бордюры, подстригли газоны, убрали территории 25 дворов Павлодара.

Также в ходе встречи поднимались вопросы: где молодежь может приложить свои силы и знания, как повысить у подрастающего поколения мотивацию к труду и профессиональному росту, что необходимо сделать, чтобы наша страна стало действительно Обществом Всеобщего Труда.

Отрадно, как сказали депутаты Парламента РК, что они нашли понимание у участников встречи в разрезе поднятых тем.