Достижения ТОО «Жан-Арай» в очередной раз оказались на первых страницах местных газет. Казахстанское интернет-сообщество в рамках национального конкурса на звание «Народный любимец-2016» в номинации «Лучший фермер Казахстана» выб­рало большинст­вом голосов Бахдау­лета Махашова – генерального директора кызылординской компании, признав его самым компетент­ным и успешным руководителем кресть­янского движения в стране. И, надо сказать, было за что.В 2016 году ТОО «Жан-Арай», объединяющее шесть местных рисоводческих хозяйств (ТОО «Достык Жер МК», КХ «Кызылдихан», КХ «Бак», ТОО «Тугес­кен», ТОО «Шаган Жер», КХ «Ак Жарма») с общей площадью рисового клина почти 6,5 тыс. га, продемонстрировало впечатляю­щие трудовые достижения. В среднем с каждого гектара рисоводы компании собрали по 63,5 центнера жемчужного зерна местного бренда «акмаржан» и акклиматизированных российских сортов «лидер» и «янтарь». Это почти на 10 цент­неров больше, чем в среднем по региону, а в главной рисовой житнице страны впервые за годы независимос­ти урожайность злака достиг­ла рекордных 54,9 цент­нера с каждого гектара!В текущем году ТОО «Жан-Арай» вновь расширило свою деятельность. Приступило к созданию крупнейшего птицеводческого комплекса полного цикла по производству 10 тыс. тонн мяса гусей породы линда и пекинских уток ежегодно, обзавелось 1 700 га поливных земель под кормовые культуры – кукурузу, пшеницу и люцерну. А сейчас готовит кызылординцам новогодний сюрприз. Вскоре начнется поставка в местную торговую сеть первых партий полезных и вкусных мясных деликатесов: 11 видов различной продукции – от фарша до печени и, конечно же, охлажденных тушек гусей и уток.…Примечательно, что высокой популярности отечественного сельхозпроизводителя отчасти поспособствовал лично Президент Нурсултан Назарбаев.­ В прошлом году во время рабочей поездки в Приаралье Глава государства посетил новый аграрно-производственный комплекс (передовые комбикормовое, мукомольное и рисоперерабатывающее производства), построенный ТОО «Жан-Арай» в рамках индуст­риально-инновационной прог­раммы региона. На встрече с Лидером нации предприниматели поделились своими планами, реализация которых и привела кызылординскую компанию к лидерству в АПК в сфере переработки сельхозпродукции и народному признанию.Красноречиво доказывают успехи ТОО «Жан-Арай» и актуальность государственной поддержки, сделавшей возможной реализацию весьма важного для региона проекта, который уже оказывает позитивное влияние на развитие животноводства. Входящий в комплекс первый в Приаралье завод по производству комбинированных кормов способен обеспечить более половины потребности области в этой продукции. Неудивительно, что на всех этапах строительства аграрно-производственного комплекса инициатору проекта было оказано полное содействие со стороны исполнительных органов и местных институтов развития.Для реализации прорывного проекта ТОО «Жан-Арай» объединило усилия с АО «СПК «Байконур» (его доля – 49% – уже выкуплена ТОО «Жан-Арай»), совместно учредив ТОО «Жан-Арай Жем». В южной промзоне под комплекс местные власти выделили земельный участок площадью 10 га, к которому в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» подвели все необходимые инженерные коммуникации, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и даже 500-метровую железнодорожную ветку. Воспользовались рисоводы и другими инструментами ДКБ-2020: при поддержке регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» привлекли доступный банковский кредит. В совокупности это позволило руководству ТОО «Жан-Арай» начать осуществлять свою давнюю мечту – построить современный комплекс с передовым оборудованием, который объединит все циклы производства по принципу кластера.Торжественное открытие раскинувшегося на шести гектарах производственного комплекса состоя­лось в мае прошлого года. Был запущен комбикормовый завод производственной мощностью 80 тонн в сутки. Для его оснастки ТОО «Жан-Арай» привлекло ведущую немецкую компанию PETKUS Technologie GmbH, которая смонтировала автоматизированные линии по выпуску гранулированного и рассыпного корма. В ассортименте уже четыре вида продукции: универсальный, для домашней птицы, для мясного животноводства и полнорацион­ный корм для повышения продуктивности дойного стада КРС. В составе каждого – до 11 видов злаков, специальные витаминизированные добавки и набор микрокомпонентов. При этом в ТОО «Жан-Арай» всегда идут навстречу клиентам, выпус­кая корма с более разнообразной рецептурой. И клиентская база неуклонно растет.К примеру, тесно сотрудничает предприятие с крупнейшим на юге Казахстана молочнотоварным комплексом, построенным АО «Рза» в 2010 году в Казалинском районе также по программе индустриально-инновационного развития. Состав для молочного КРС был разработан совместно с этой компанией, располагающей многотысячным поголовьем коров голштино-фризской породы и приобретающей крупные партии продукции. Охотно работают с ТОО «Жан-Арай» и другие молочные фермы, крупные, средние и мелкие откормочные площадки, общее количество которых за последние годы в регионе приблизилось уже к трем десяткам. Да и содержащие скот и птицу частники все чаще отдают предпочтение высококалорийной местной заводской продукции, которая к тому же выигрывает и в цене у привозной. Традицион­ная рисовая мучка, кормовое зерно остались в прошлом. Гранулированный и простой рассыпной корм питательнее и эффективнее: после замачивания его масса в разы больше.Строятся в регионе и крупные животноводческие комплексы, которые наверняка еще основательнее упрочат позиции ТОО «Жан-Арай». Растут и собственные потребности предприя­тия в кормах. Компания уже занялась выращиванием гусей и уток, а в планах – аналогичный комплекс по производству мяса бройлерных кур и индеек. А это делает актуальным расширение собственных посевов кормовых культур, и с 2017 года будут задействованы приобретенные земельные угодья.Уже ввело в эксплуатацию ТОО «Жан-Арай» рисоперерабаты­вающий завод мощностью 150 тонн в сутки. Работая в этом бизнесе с 2002 года, руководство компании с особым пристрастием подошло к его оснастке. Предпочтение было отдано ведущим южнокорейским и китайским производителям, которые смонтировали высокотехнологичные автоматизированные линии и обучили местный персонал тонкостям работы с ними. Оправдалось стремление Бахдаулета Махашова строить производство с запасом мощности под рост урожайности. Расширяется спрос на товарный рис как в регионах страны, так и за пределами Казахстана: в России, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, с которыми ТОО «Жан-Арай» сотрудничает уже долгие годы. Высокое качество получаемой крупы подтверждено не только собственной лабораторией, но и международными сертификатами. Завод уже практически вышел на номинальную мощность – работает в две смены.Продвигается кызылординская компания и в создании мукомольного производства. Заказано оборудование для макаронного цеха, которое позволит предприятию наладить выпуск полутора десятков видов мучной продукции, в том числе лапши быстрого приготовления. Обязательно появятся и изделия из рисовой муки, которые расширят кластерный цикл в производстве риса. Не забывают в ТОО «Жан-Арай» также о четырех гектарах пока еще пустующей земли. К примеру, недавно на комп­лексе побывали представители Ирана, которые рассматривают возможность совместного строи­тельства на свободном участке крупной высокотехнологичной теплицы. Есть и другие идеи. И нет сомнений в том, что Бахдау­лет Махашов реализует их, и предприятие, которое с учетом новых производственных объектов уже объединило под своим крылом более 1 100 тружеников, будет рас­ти и развиваться, обеспечивая местных жителей новыми рабочими местами, а казахстанцев – разнообразной и качественной продукцией.