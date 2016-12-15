Статьи
Время свершений
Полосу подготовил Юрий ЛИ, Кызылординская область
Достижения ТОО «Жан-Арай» в очередной раз оказались на первых страницах местных газет. Казахстанское интернет-сообщество в рамках национального конкурса на звание «Народный любимец-2016» в номинации «Лучший фермер Казахстана» выб­рало большинст­вом голосов Бахдау­лета Махашова – генерального директора кызылординской компании, признав его самым компетент­ным и успешным руководителем кресть­янского движения в стране. И, надо сказать, было за что.

В 2016 году ТОО «Жан-Арай», объединяющее шесть местных рисоводческих хозяйств (ТОО «Достык Жер МК», КХ «Кызылдихан», КХ «Бак», ТОО «Тугес­кен», ТОО «Шаган Жер», КХ «Ак Жарма») с общей площадью рисового клина почти 6,5 тыс. га, продемонстрировало впечатляю­щие трудовые достижения. В среднем с каждого гектара рисоводы компании собрали по 63,5 центнера жемчужного зерна местного бренда «акмаржан» и акклиматизированных российских сортов «лидер» и «янтарь». Это почти на 10 цент­неров больше, чем в среднем по региону, а в главной рисовой житнице страны впервые за годы независимос­ти урожайность злака достиг­ла рекордных 54,9 цент­нера с каждого гектара!

58520024bcac51481768996.jpeg

В текущем году ТОО «Жан-Арай» вновь расширило свою деятельность. Приступило к созданию крупнейшего птицеводческого комплекса полного цикла по производству 10 тыс. тонн мяса гусей породы линда и пекинских уток ежегодно, обзавелось 1 700 га поливных земель под кормовые культуры – кукурузу, пшеницу и люцерну. А сейчас готовит кызылординцам новогодний сюрприз. Вскоре начнется поставка в местную торговую сеть первых партий полезных и вкусных мясных деликатесов: 11 видов различной продукции – от фарша до печени и, конечно же, охлажденных тушек гусей и уток.

…Примечательно, что высокой популярности отечественного сельхозпроизводителя отчасти поспособствовал лично Президент Нурсултан Назарбаев.­ В прошлом году во время рабочей поездки в Приаралье Глава государства посетил новый аграрно-производственный комплекс (передовые комбикормовое, мукомольное и рисоперерабатывающее производства), построенный ТОО «Жан-Арай» в рамках индуст­риально-инновационной прог­раммы региона. На встрече с Лидером нации предприниматели поделились своими планами, реализация которых и привела кызылординскую компанию к лидерству в АПК в сфере переработки сельхозпродукции и народному признанию.

Красноречиво доказывают успехи ТОО «Жан-Арай» и актуальность государственной поддержки, сделавшей возможной реализацию весьма важного для региона проекта, который уже оказывает позитивное влияние на развитие животноводства. Входящий в комплекс первый в Приаралье завод по производству комбинированных кормов способен обеспечить более половины потребности области в этой продукции. Неудивительно, что на всех этапах строительства аграрно-производственного комплекса инициатору проекта было оказано полное содействие со стороны исполнительных органов и местных институтов развития.

585200308eb8f1481769008.jpeg

Для реализации прорывного проекта ТОО «Жан-Арай» объединило усилия с АО «СПК «Байконур» (его доля – 49% – уже выкуплена ТОО «Жан-Арай»), совместно учредив ТОО «Жан-Арай Жем». В южной промзоне под комплекс местные власти выделили земельный участок площадью 10 га, к которому в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» подвели все необходимые инженерные коммуникации, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и даже 500-метровую железнодорожную ветку. Воспользовались рисоводы и другими инструментами ДКБ-2020: при поддержке регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» привлекли доступный банковский кредит. В совокупности это позволило руководству ТОО «Жан-Арай» начать осуществлять свою давнюю мечту – построить современный комплекс с передовым оборудованием, который объединит все циклы производства по принципу кластера.

Торжественное открытие раскинувшегося на шести гектарах производственного комплекса состоя­лось в мае прошлого года. Был запущен комбикормовый завод производственной мощностью 80 тонн в сутки. Для его оснастки ТОО «Жан-Арай» привлекло ведущую немецкую компанию PETKUS Technologie GmbH, которая смонтировала автоматизированные линии по выпуску гранулированного и рассыпного корма. В ассортименте уже четыре вида продукции: универсальный, для домашней птицы, для мясного животноводства и полнорацион­ный корм для повышения продуктивности дойного стада КРС. В составе каждого – до 11 видов злаков, специальные витаминизированные добавки и набор микрокомпонентов. При этом в ТОО «Жан-Арай» всегда идут навстречу клиентам, выпус­кая корма с более разнообразной рецептурой. И клиентская база неуклонно растет.

К примеру, тесно сотрудничает предприятие с крупнейшим на юге Казахстана молочнотоварным комплексом, построенным АО «Рза» в 2010 году в Казалинском районе также по программе индустриально-инновационного развития. Состав для молочного КРС был разработан совместно с этой компанией, располагающей многотысячным поголовьем коров голштино-фризской породы и приобретающей крупные партии продукции. Охотно работают с ТОО «Жан-Арай» и другие молочные фермы, крупные, средние и мелкие откормочные площадки, общее количество которых за последние годы в регионе приблизилось уже к трем десяткам. Да и содержащие скот и птицу частники все чаще отдают предпочтение высококалорийной местной заводской продукции, которая к тому же выигрывает и в цене у привозной. Традицион­ная рисовая мучка, кормовое зерно остались в прошлом. Гранулированный и простой рассыпной корм питательнее и эффективнее: после замачивания его масса в разы больше.

5852004153a361481769025.jpeg

Строятся в регионе и крупные животноводческие комплексы, которые наверняка еще основательнее упрочат позиции ТОО «Жан-Арай». Растут и собственные потребности предприя­тия в кормах. Компания уже занялась выращиванием гусей и уток, а в планах – аналогичный комплекс по производству мяса бройлерных кур и индеек. А это делает актуальным расширение собственных посевов кормовых культур, и с 2017 года будут задействованы приобретенные земельные угодья.

Уже ввело в эксплуатацию ТОО «Жан-Арай» рисоперерабаты­вающий завод мощностью 150 тонн в сутки. Работая в этом бизнесе с 2002 года, руководство компании с особым пристрастием подошло к его оснастке. Предпочтение было отдано ведущим южнокорейским и китайским производителям, которые смонтировали высокотехнологичные автоматизированные линии и обучили местный персонал тонкостям работы с ними. Оправдалось стремление Бахдаулета Махашова строить производство с запасом мощности под рост урожайности. Расширяется спрос на товарный рис как в регионах страны, так и за пределами Казахстана: в России, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, с которыми ТОО «Жан-Арай» сотрудничает уже долгие годы. Высокое качество получаемой крупы подтверждено не только собственной лабораторией, но и международными сертификатами. Завод уже практически вышел на номинальную мощность – работает в две смены.

5852004c0ce861481769036.jpeg

Продвигается кызылординская компания и в создании мукомольного производства. Заказано оборудование для макаронного цеха, которое позволит предприятию наладить выпуск полутора десятков видов мучной продукции, в том числе лапши быстрого приготовления. Обязательно появятся и изделия из рисовой муки, которые расширят кластерный цикл в производстве риса. Не забывают в ТОО «Жан-Арай» также о четырех гектарах пока еще пустующей земли. К примеру, недавно на комп­лексе побывали представители Ирана, которые рассматривают возможность совместного строи­тельства на свободном участке крупной высокотехнологичной теплицы. Есть и другие идеи. И нет сомнений в том, что Бахдау­лет Махашов реализует их, и предприятие, которое с учетом новых производственных объектов уже объединило под своим крылом более 1 100 тружеников, будет рас­ти и развиваться, обеспечивая местных жителей новыми рабочими местами, а казахстанцев – разнообразной и качественной продукцией.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
Проверка на дорогах
Школьницу из Павлодара пригласили на обучение в школу NASA
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​Все – в сад!
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Статьи
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Статьи
К детям – с чистым сердцем и разумом
Статьи
​​​​​​​Отжать по полной
Статьи
Проверка на дорогах
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021