Время требует от нас нового мышления – Назарбаева сенаторам

В Сенате Парламента РК состоялось первое заседание Бюро верхней палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.
Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева обратила внимание коллег на то, что основным законопроектом осени является проект закона о республиканском бюджете.
"Работу по республиканскому бюджету надо начинать уже сегодня. Также есть ряд законопроектов, которые необходимо принять по реализации предвыборной программы Президента, Послания Главы государства до конца текущего года и сессии", – сказала Д. Назарбаева.
Говоря о дальнейшей автоматизации деятельности Сената, глава верхней палаты Парламента призвала коллег активней пользоваться информационными возможностями и переходить к работе в электронном формате.
По поручению Дариги Назарбаевой был модернизирован официальный сайт Сената. Он ориентирован на взаимосвязь с гражданами, маслихатами и регионами.
"Это обязывает депутатов оперативно реагировать на поступившие в их адрес обращения и предложения, постоянно актуализировать свои странички", – сказала Д. Назарбаева.
Председатель Сената также подчеркнула, что депутаты должны предпринять все меры для того, чтобы определенная Главой государства формула власти – "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" заработала в полной мере.
"Время требует от нас нового мышления, большей ответственности", – сказала глава Сената.
Кроме того, глава Сената призвала изменить формат парламентских слушаний.
Члены Бюро высказали ряд рекомендаций, как сделать их более результативными. В частности, предложено поднимать резонансные проблемы, приглашать на парламентские слушания представителей общественности, экспертов, делать упор на правоприменительную практику.
"У нас нет права мониторить исполнение законов. Этот вопрос тоже надо обсудить на слушаниях и предложить соответствующую поправку в закон. Мы с вами проводим огромную работу, работаем над каждой точкой, запятой, вносим свои поправки. Но мы не можем отследить, как этот закон дальше работает, мы не знаем, соответствует ли подзаконная база букве Закона. Такую практику нужно исключить", – поручила Д. Назарбаева.
Отметим, на первом заседании Бюро заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров проинформировал о поездках сенаторов в регионы. Депутаты посетили крупные населенные пункты всех областей страны, а также отдаленные села.
В центре внимания сенаторов были вопросы восстановления города Арыс, назначения адресной социальной помощи многодетным матерям, малообеспеченным семьям.
"Все вопросы, поднятые жителями, будут учтены в дальнейшей работе путем внесения поправок в нормы закона или в порядке направления депутатских запросов в соответствующие государственные органы", – сказал Б. Бекназаров.
Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева обратила внимание коллег на то, что основным законопроектом осени является проект закона о республиканском бюджете.
"Работу по республиканскому бюджету надо начинать уже сегодня. Также есть ряд законопроектов, которые необходимо принять по реализации предвыборной программы Президента, Послания Главы государства до конца текущего года и сессии", – сказала Д. Назарбаева.
Говоря о дальнейшей автоматизации деятельности Сената, глава верхней палаты Парламента призвала коллег активней пользоваться информационными возможностями и переходить к работе в электронном формате.
По поручению Дариги Назарбаевой был модернизирован официальный сайт Сената. Он ориентирован на взаимосвязь с гражданами, маслихатами и регионами.
"Это обязывает депутатов оперативно реагировать на поступившие в их адрес обращения и предложения, постоянно актуализировать свои странички", – сказала Д. Назарбаева.
Председатель Сената также подчеркнула, что депутаты должны предпринять все меры для того, чтобы определенная Главой государства формула власти – "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" заработала в полной мере.
"Время требует от нас нового мышления, большей ответственности", – сказала глава Сената.
Кроме того, глава Сената призвала изменить формат парламентских слушаний.
Члены Бюро высказали ряд рекомендаций, как сделать их более результативными. В частности, предложено поднимать резонансные проблемы, приглашать на парламентские слушания представителей общественности, экспертов, делать упор на правоприменительную практику.
"У нас нет права мониторить исполнение законов. Этот вопрос тоже надо обсудить на слушаниях и предложить соответствующую поправку в закон. Мы с вами проводим огромную работу, работаем над каждой точкой, запятой, вносим свои поправки. Но мы не можем отследить, как этот закон дальше работает, мы не знаем, соответствует ли подзаконная база букве Закона. Такую практику нужно исключить", – поручила Д. Назарбаева.
Отметим, на первом заседании Бюро заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров проинформировал о поездках сенаторов в регионы. Депутаты посетили крупные населенные пункты всех областей страны, а также отдаленные села.
В центре внимания сенаторов были вопросы восстановления города Арыс, назначения адресной социальной помощи многодетным матерям, малообеспеченным семьям.
"Все вопросы, поднятые жителями, будут учтены в дальнейшей работе путем внесения поправок в нормы закона или в порядке направления депутатских запросов в соответствующие государственные органы", – сказал Б. Бекназаров.