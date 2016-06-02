Время требует прорывных решений Статьи Валихан Бишимбаев, академик Национальной академии наук РК, президент ОФ «Научно-исследовательский центр солевых технологий», Астана

Будущее уже наступило



Мы живем в удивительное время – стремительного изменения глобальной архитектуры мира, неимоверного ускорения жизни и появления новых технологий. А еще это эпоха переосмысления традиционных ценностей, возвращения к культурным истокам в национальном контексте и в масштабах всей мировой цивилизации.



«Молодежь – основа будущего» – эти слова Президента Нурсултана Назарбаева стали лейтмотивом государственной политики Казахстана в области образования. С первых дней независимости в нашей стране оказывались беспрецедентные меры поддержки молодым гражданам в получении образования, реализации творческого потенциала и предпринимательских инициатив. Глава государства неоднократно отмечал, что от знаний и компетенций молодого поколения казахстанцев зависит будущее страны, ее благосостояние и экономическое развитие. А в Послании народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» акцентировано внимание на предоставление молодежи дополнительных возможностей получать знания и учиться в течение всей жизни.



Оглядываясь на два с лишним десятилетия назад, приходится только удивляться предвидению Главы государства, отметившего принципиальную значимость развития человеческого капитала для повышения конкурентоспособности страны. Сегодня, когда глобальную экономику охватил процесс глубоких преобразований, интеллектуальный потенциал и предприимчивость становятся главными факторами экономического роста.



Совсем недавно на дискуссионных площадках Астанинского экономического форума были озвучены новые тренды в глобальной архитектуре мира: нас ждет эра цифровой экономики, виртуальных и облачных технологий, смена технологичес­ких укладов. Мир вступает в новый виток научно-технического прогресса, который все сильнее вовлекает и Казахстан, серьезно интегрированный в мировое пространство. Последствием грядущей технологической революции в глобальном масштабе будет колоссальный разрыв в доходах между странами, сумевшими встать в авангарде прогресса и всеми остальными.



В новой реальности успеха добьются только страны, трансформировавшие свою систему образования и науки и перешедшие к экономике, основанной на знаниях. Эта тенденция справедлива не только для государств, но и для каждого человека. По мнению мировых экспертов, в ближайшем будущем спрос на работников средней квалификации резко сократится. Возрастет потребность в кадрах высокой квалификации, со знаниями мобильных технологий, имеющих навыки к постоянному обучению и принятию самостоятельных решений.



Люди, которые не захотят заниматься трудом низкой квалификации, но и не будут готовы к высокоинтеллектуальной деятельности, окажутся невостребованными. Это со всей ответственностью должны понимать общество, родители и сами молодые люди. Если Казахстан стремится быть успешной страной, то его граждане должны работать с полной самоотдачей, придав новую скорость реформам.



Учить и учиться по-новому



В последние годы система образования модернизировалась очень активно: шел поиск собственного пути развития, выстраивалась вертикаль подготовки одаренной молодежи, реформировалась научная сфера. Но в тоже время появились новые проблемы, которые требуют приоритетного внимания и оперативного решения.



Сегодня мы имеем четкую программу действий по дальнейшему развитию образовательной и научной сферы. Государственная программа развития образования и науки РК на 2016–2019 годы, которая в последнее время стала одним из главных предметов общенациональных дискуссий, содержит ряд инициатив, направленных как раз на качественный прорыв на всех уровнях образования и науки.



Вопросы дальнейшей модернизации образования неоднократно рассматривались на специально созданной рабочей группе под руководством заместителя Премьер-Министра Дариги Назарбаевой, и отрадно, что многие предложения членов данной группы нашли свое отражение в этом важнейшем документе. Теперь речь идет о разработке конкретных механизмов реализации госпрограммы, которые позволят достигнуть поставленных целей. В этой ситуации и государство, и общество, и каждая семья должны быть едины в стремлении вырастить наших детей грамотными и конкурентоспособными.



Справедливо, что реформы затрагивают все уровни образования. По расчетам американских экспертов, каждый доллар, вложенный в дошкольное образование, в будущем дает четырехкратный прирост валового внутреннего продукта. Да и в юном возрасте информация воспринимается быстро, дети намного легче адаптируются к новым формам обучения. Как гласит народная мудрость: «В молодости полученные знания – на камне высеченная надпись».



Нужно признать, что школьная реформа давно назрела. Проведена масса экспериментов, которые подтвердили целесообразность перехода на 12-летнее обучение и преподавания на английском языке. В Назарбаев Интеллектуальных школах разработан значительный объем методической литературы, подготовлены педагоги, прошедшие повышение квалификации в лучших университетах и научных центрах мира. Теперь стоит задача распространить этот опыт во всех школах страны, с ориентиром на развитие функциональной грамотности.



Результаты международных сравнительных исследований PISA показывают, что наши дети академически хорошо подготовлены, но все еще отстают в применении знаний на практике. Представляется, что результаты таких исследований должны становиться предметом широкого обсуждения не только в образовательной среде, но и во всем обществе. Во многих ведущих странах реформы, предпринятые по итогам таких исследований, к примеру, STEM Education в США, или Skill for future в Малайзии, позволили полностью переформатировать содержание школьного образования.



И это вполне справедливо. Ведущие мировые эксперты подтверждают, что ежегодно объем информации возрастает в четыре-пять раз. Если раньше полученных знаний было достаточно на 30–40 лет, то теперь их хватает только на три-пять лет. Это выдвигает на первый план решение задачи перехода от классической трансляции знаний к системе школьного образования, которая сможет подготовить школьника к поиску новой информации, обработке больших массивов данных и пониманию возможностей практического применения знаний. Прежде всего школа должна подготовить учащихся к инициативности, наблюдательности и предприимчивости, а также к самостоятельной осознанной деятельности в будущем.



Отдельная тема – полиязычное образование. Каждый родитель хочет видеть своих детей всесторонне развитыми, профессиональными и успешными. В нынешней ситуации это возможно, только если они компетентны, свободно мыслят, говорят на нескольких языках. Еще наши предки говорили: «Стремись изучить язык семи народов и семь наук».



Знание английского языка – это не просто доступ к новейшим информации и технологиям. В современном мире анг­лийский язык – главный способ коммуникаций в науке, медицине, международном бизнесе, электронике, транспорте и других сферах. Практически все значимые мероприятия в мире проходят с использованием английского, на нем публикуются 85% всех научных работ, выходит более 50% мировых технических и научных периодических изданий.



К примеру, в 2013 году в мире было издано 550 тыс. новых книг на английском языке, только 96 тыс. на русском и 2,6 тыс. на казахском, то есть без английского языка нам доступно не более 10% мировой информации. Владение иностранными языками, без сомнения, увеличивает ценность человека, поскольку позволяет свободно оперировать новыми знаниями, вести коммуникации и в целом обеспечивает глобальную конкурентоспособность. С учетом тех скоростей, с которыми появляется новая информация, знание английского языка – одна из ключевых возможностей для нашей страны выйти из числа догоняющих.



Поэтому непонятна полемика отдельных СМИ, которые противопоставляют инициативам МОН РК по внедрению в школах обучения на английском языке задачу изучения казахского языка. Знание государственного языка – долг каждого гражданина, а в глобальном мире одного языка уже недостаточно. Переход к модернизации школьного образования, внедрение преподавания на английском языке в школах будет постепенным и продуманным. У МОН РК есть четкое видение путей решения этой задачи. Теперь главное, чтобы все общество и прежде всего академическая среда поддержали эту идею и приложили все усилия к ее реализации.



Слово за лучшими университетами



Уже совсем скоро в вузы страны придет совершенно другая, продвинутая молодежь. Это будут молодые люди, которые свободно владеют иностранными языками, информационными технологиями. Они предъявят очень высокие требования к качеству обучения и профессионализму педагогов. Готовы ли наши вузы к этому?



Вузовская система всегда была одним из приоритетных объектов образовательных реформ. Но главная задача по трансформации системы управления все еще не решена. Вузы, особенно крупные государственные, работают по старинке, инертны. В большинстве из них не знакомы с принципами финансового менеджмента, системой оценки рисков. Созданные наблюдательные советы ограничены формальными функциями по согласованию и выработке предложений по развитию высшего учебного заведения.



Преодолению этих ограничений в госпрограмме отведено особое место: предполагается усиление роли наблюдательных советов, изменение организационно-правовой формы хозяйствования вузов, внедрение принципов подочетности и транспарентности. Этому будут содействовать и приглашаемые на позиции топ-менеджеров вузов иностранные специалис­ты, которые привнесут западный стиль управления. Но в то же время необходимо повысить требования к профессиональным и морально-нравственным качествам отечественных руководителей вузов, так как именно от них зависят результаты деятельности всего коллектива. Все эти инициативы министра Ерлана Сагадиева позволят качественно улучшить не только сферу высшей школы и науки, но и всю образовательную систему.



Следующий вопрос – качество образования. Это краеугольный камень всего вузовского сообщества. Сегодня на постсоветском пространстве в вопросах внешней оценки качества Казахстан выступает признанным лидером, и данные позиции необходимо усиливать.



Переход от государственной аттестации к общественной аккредитации, закрепленный в новой программе, – это не только требование Болонских инициатив, но и веление времени. Только независимая аккредитация, проводимая с участием работодателей, обеспечивает объективную оценку деятельности вуза и уровня компетенций, а значит, и востребованности выпускников. В то же время теперь, когда МОН РК приняло ряд мер по мотивации вузов к прохождению аккредитации, национальные аккредитационные агентства также должны работать над признанием в международных организациях и уже выходить на уровень присвоения европейских знаков, таких как Eurobachalor®, Euromaster® и EUR-ACE.



В последние годы приходится констатировать резкое снижение кадрового потенциала вузовской системы. К сожалению, отказ от традиционной системы подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру не привел к появлению достойной альтернативы. Подготовленные доктора PhD не стали самостоятельными учеными, способными решать крупные научные проблемы и инициировать новые научные направления, и в целом проигрывают в конкурентоспособности коллегам из стран СНГ, не говоря уже о Евросоюзе и США. По сути, мы теряем престиж науки и самого ученого.



В подготовке научно-педагогических кадров предстоит решить еще ряд проб­лем. Внедрение международной практики подготовки докторов PhD без учета отечественных потребностей способно серьезно затормозить систему воспроизводства научных кадров. В то время как страны ОЭСР рассматривают докторантуру как главный ресурс наукоемкой экономики и максимально сближают ее с производством, наша система создает в этом искусственные барьеры.



Подготовка PhD стала сугубо академичной и осуществляется в отрыве от отраслей. Докторанты только треть времени занимаются исследованиями, становясь теоретиками, не знающими тонкости технологических процессов и проблем производства. Соответственно, тематика исследований не встроена в логику индустриально-инновационного развития государства.



В настоящее время путь в науку для представителей производства практически закрыт, хотя многие именитые ученые в свое время пришли в науку именно с производства. Последние инициативы МОН РК направлены на изменение сложившейся практики, но здесь нужны конкретные пути профессиональной мобильности «из вуза в производство и обратно». Только тесная интеграция производства с образованием и наукой способна вывести экономику на новый уровень развития. К примеру, в Финляндии с населением 5,4 млн человек в промышленной сфере работают 23 тыс. докторов PhD, которые обеспечивают конкурентные преимущества, разрабатывают и внедряют новейшие технологии. Подобную ситуацию можно наблюдать во многих передовых странах.



Особого внимания требует усиление требований к поступающим в магистратуру и докторантуру, исключение коррумпированности, ведь молодые граж­дане, получив негативный опыт при обучении, экстраполируют эти явления на свою профессиональную деятельность. Одно­значно, что без срочных и серьезных изменений содержания программ послевузовского образования, усиления требований к тематике исследований, есть большой риск долгосрочного снижения конкурентоспособности казахстанской науки. Все эти задачи отражены в государственной программе, и от их решения во многом зависит вхождение наших вузов в число лучших университетов мира.



Исследования – двигатель экономики



Важнейшие вопросы, которые обозначены в новых инициативах МОН РК, – эффективное использование результатов отечественной науки в производстве и введение прагматичных подходов к финансированию исследований. Принципиально важно, что теперь приоритет в финансировании будет отдаваться совместным научным проектам, что позволит преодолеть одну из серьезных проблем – оторванность науки от реального сектора экономики.



Кроме того, будет сокращена доля государственных расходов в финансировании науки и смещены акценты на финансовое обеспечение прикладных и опытно-конструкторских работ, что позволит приблизиться к мировой практике. К примеру, на долю бизнеса в США приходится более 75% затрат на исследования, в том числе 22,4% расходов на фундаментальную науку и 77,6% – на прикладные и опытно-конструкторские работы.



Создание и поддержка партнерских связей научных организаций и производства – очень правильный и современный подход к организации науки, который позволит уйти от мелкотемья и неактуальных научных проектов. Он способен вывести на новые рубежи отечественную техническую и технологическую науку (наиболее трудоемкую и капиталоемкую) и в то же время дать синергетический эффект для развития всех других областей исследований.



На современном этапе необходимо, по сути, точечное определение ключевых областей научного поиска с учетом имеющегося потенциала и потребностей производств. Реальность в мировых исследованиях такова, что главный приоритет отдается прикладной науке, имеющей коммерческий эффект.



Если раньше фундаментальная наука была основой для развития прикладных исследований, то сегодня ситуация меняется. Успех имеют только межстрановые и междисциплинарные научные проекты, использующие приемы создания прорывных продуктов с параметрами, заданными производствами и отраслями. Именно так под эгидой американского агентства передовых исследований DARPA были созданы искусственные органы на основе бескаркасной тканевой инженерии, открывшие новую эру в медицине.



Отдельного внимания заслуживает экспертиза научных проектов. Наконец-то слова академического сообщества о критичном отношении к иностранным экспертам и большем доверии к отечественным ученым были услышаны и уже нашли отражение в решениях МОН РК. Следующим шагом станет повышение прозрачности конкурсного отбора научных проектов и совершенствование работы ВНТК и научных советов.



Выступая на 9-м Астанинском экономическом форуме, прошедшем совсем недавно в столице, Глава государства Нурсултан Назарбаев поделился своим видением будущего нашей страны. Он отметил, что видит новое поколение казахстанцев инициативными и открытыми. «Это будут люди образованные, они будут детьми планеты, владеть необходимыми языками. И наша страна будет страной, живущей на основе достижений научно-техничес­кого прогресса, то есть инноваций». Реализация инициатив, обозначенных в Государственной программе развития образования и науки на 2016–2019 годы, без сомнения, способна решить эту задачу.



Все понимают, что сделать это непросто: от каждого руководителя и педагога потребуются максимальные усилия, приложение всех знаний, опыта и неимоверного труда. Мощный старт, который приняли образовательные реформы, вселяет уверенность, что общественность поддержит начинания, а у руководства МОН РК хватит решимости, профессионализма и упорства, чтобы воплотить замыслы в реальность. Это благородная миссия, которая выведет нашу страну на новые рубежи развития, и добиться успеха на этом пути – дело чести каждого гражданина независимого Казахстана.

