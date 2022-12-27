Время ухода за лицом с инвалидностью включат в трудовой стаж в Казахстане

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, как будут повышать уровень социальной защиты граждан, ухаживающих за лицами с инвалидностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Сегодня индивидуальные помощники освобождены от всех отчислений и налогов. В рамках Социального кодекса предлагается снять данное ограничение, чтобы государство субсидировало все необходимые отчисления. Заработную плату как получали в качестве индивидуальных помощников, так и будут получать», – проинформировал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов.

По его словам, индивидуальный помощник – это в 80% случаев родственник, и он в основном помогает сопровождать лицо с инвалидностью в разные учреждения (в поликлинику, акиматы), в общественные места.

«Сейчас индивидуальные помощники освобождены от пенсионных и социальных отчислений. Естественно, то время ухода, тот период, когда они оказывают уход лицу с инвалидностью, не засчитывается у них в трудовой стаж при назначении пенсии. Вдруг с ними случится какой-то социальный риск, то они не защищены», – добавила вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова.

В рамках Социального кодекса, сообщила она, предлагается осуществлять за них пенсионные и социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

«Время ухода за лицом с инвалидностью будет засчитываться в трудовой стаж при назначении пенсии и при возникновении различных социальных рисков, будь то потеря кормильца, утрата трудоспособности, потеря работы, этот человек также будет защищен со стороны ГФСС», – пояснила замглавы Минтруда.

Сегодня индивидуальные помощники получают 100 тысяч тенге, со следующего года эта сумма будет больше в связи с увеличением размера МРП.

«Размер ежемесячной выплаты для индивидуальных помощников не будет уменьшаться из-за отчислений. Разницу будет субсидировать государство», – резюмировала Сагиндыкова.

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