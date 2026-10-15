Время умных законов

Технологии меняют экономику и общество быстрее, чем успевают обновляться привычные механизмы государственного управления. Искусственный интеллект уже применяется в науке, образовании, медицине и бизнесе. Следующий закономерный шаг – использовать его возможности для повышения качества государственных решений, в том числе при разработке нормативных правовых актов.

Для Казахстана это не отвлеченная перспектива. Глава государства последовательно ставит задачи цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Принят Закон «Об искусственном интеллекте», 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Теперь важно, чтобы технологичес­кие преобразования приносили измеримую пользу государству и гражданам. Нормотворчество не должно оставаться в стороне.

Сегодня подготовка даже одного нормативного акта требует анализа множества документов. Необходимо проверить его соответствие Конституции и действующему законодательству, учесть международные обязательства, судебную практику, требования юридической техники. Специалис­ты тратят значительное время на поиск норм, сверку ссылок, сопос­тавление редакций и подготовку сравнительных таблиц. При этом многоступенчатые согласования не всегда позволяют избежать противоречий.

Именно эту работу способен существенно облегчить ИИ. Он может быстро обрабатывать большие массивы правовой информации, выявлять несогласованные положения, устаревшие ссылки и возможные риски. Речь не о передаче машине права принимать решения. Речь о том, чтобы освободить специалистов от механических операций и сосредоточить их усилия на качестве регулирования.

В Казахстане уже внедряется система e-Quryltai, призванная сопровождать рассмотрение законо­проектов и помогать выявлять правовые противоречия и коррупционные риски. Это важный шаг. Однако законодательный процесс начинается задолго до поступления проекта в Курултай. Именно государственные органы определяют проблему, выбирают подход к ее решению, разрабатывают текст и проводят согласования. Кроме того, значительный массив подзаконных актов вообще не проходит парламентское рассмотрение.

Поэтому следующий этап цифровизации должен охватить преж­де всего первоначальную стадию нормотворчества. Нужна не еще одна разрозненная информационная система, а единая интеллектуальная среда, помогающая разработчику пройти путь от постановки проблемы до подготовки юридически выверенного проекта.

Опираясь на актуальное законодательство и проверенные данные, такой инструмент мог бы формировать первоначальный текст, проверять полномочия государственного органа, юридическую терминологию и ссылки на нормы, готовить сравнительные таблицы и сопроводительные материалы. Он также мог бы заранее указывать на типичные замечания, возникающие при межведомственном согласовании и государственной регистрации актов.

Особую пользу это принесло бы при разработке подзаконных актов министерств, местных исполнительных органов и маслихатов. Требования к форме и юридичес­кой технике таких документов во многом стандартизированы. Авто­матизация позволит сократить количество возвратов на доработку, не снимая ответственности с должностных лиц.

Но качественный закон начинается не с текста, а с правильного понимания проблемы. Прежде чем предлагать новое регулирование, государство должно оценить, почему существующие нормы не работают и каких результатов ожидают граждане. Здесь ИИ способен сопоставлять статистику, обращения населения, судебную практику, результаты проверок и предложения бизнеса.

Международная практика подтверждает перспективность этого направления. По данным ОЭСР, государства расширяют применение ИИ для анализа данных, автоматизации процессов и поддержки решений. Казахстану важно не просто заимствовать технологии, а выстроить собственную модель, учитывающую особенности правовой системы и государственного управления.

В перспективе цифровые инструменты должны сопровождать весь жизненный цикл правовой нормы. На первом этапе – помогать государственному органу обосновать необходимость регулирования и подготовить проект. Затем – обеспечивать качественный анализ при его рассмотрении. После принятия – сопоставлять поставленные цели с реальными результатами, обращениями граж­дан и правоприменительной практикой. Так цифровизация отдельных процедур превратится в систему оценки эффективности законодательства.

Отдельная задача – обеспечить смысловое единство казахской и русской версий нормативных актов. Даже небольшое расхождение формулировок способно повлиять на применение закона. ИИ может помогать сопоставлять тексты и выявлять терминологические различия, оставляя окончательную правовую оценку специалисту.

Вместе с тем внедрение технологий без изменения рабочих процессов не даст ожидаемого эффекта. Необходимы достоверные источники данных, актуальная нормативная база, информационная безопасность и обязательная проверка выводов ИИ. Должна меняться и подготовка юристов. Их задача – не только знать нормы, но и уметь работать с данными, критически оценивать рекомендации алгоритмов и видеть последствия правовых решений.

Умные законы – не законы, написан­ные машиной. Это нормы, при подготовке которых государство глубже изучило проблему, заранее оценило риски и сохранило ответственность человека за окончательное решение. Главным критерием должны стать не количест­во принятых актов и скорость их согласования, а понятность правил, устойчивость регулирования и реаль­ные изменения в жизни людей.

Время искусственного интеллекта уже наступило. Значит, нас­тупает и время умных законов.