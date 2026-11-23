Заместитель Премьер-министра – министр транспорта Асел Жанасова приняла участие в церемонии открытия движения на участке автомобильной дороги Қызылорда – Жезқазған протяженностью 208 км в области Ұлытау, передает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Полностью завершена реконструкция всей 400 км трассы, связывающей южные и центральные регионы страны.

«Проект «Қызылорда – Жезқазған» – конкретное воплощение поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с проектами Қызылорда – Ақтөбе, Қарағанды – Жезқазған и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики», — отметила Асел Жанасова.

В прошлом году движение было открыто на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Восстановление участка в области Ұлытау стало завершающим этапом масштабного обновления дороги Қызылорда – Жезқазған.



До начала реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло сообщение между регионами. Ввод обновленной трассы сократит время в пути, улучшит условия перевозок и расширит возможности для социально-экономического развития страны.